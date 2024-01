Jodie Foster considera que trabajar con la Generación Z es "realmente molesto" por esta razón

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Jodie Foster, reconocida actriz de True Detective: Night Country, compartió su opinión franca sobre trabajar con la Generación Z en una reciente entrevista con The Guardian. Foster expresó que, en ocasiones, los jóvenes de hoy pueden resultar "realmente molestos, especialmente en el lugar de trabajo", detallando situaciones en las que percibe falta de compromiso y atención.

La actriz, famosa por su papel en Taxi Driver a una temprana edad, aprovechó la entrevista para destacar las diferencias generacionales que ha observado, incluidas respuestas como "No, no lo siento hoy, voy a entrar a las 10:30 a.m." y actitudes relajadas hacia la gramática en correos electrónicos. A pesar de estas quejas, Foster no oculta su compromiso con guiar a jóvenes talentos, reconociendo que su propia trayectoria le ha brindado una perspectiva única.

Foster, quien inició su carrera a los 3 años en un comercial de televisión y posteriormente se destacó en Taxi Driver a los 12, comprende los desafíos del estrellato infantil. La actriz, nominada al Oscar en su juventud, ahora se presenta como una figura sabia de la industria para aquellos que buscan ingresar al mundo del entretenimiento. Destacó la importancia de ayudar a los jóvenes actores a encontrar su propio camino y disfrutar del proceso creativo.

Crédito: Internet

En la entrevista, Jodie Foster reveló su cercanía con las actrices jóvenes, compartiendo su perspectiva y ofreciendo orientación para superar la presión inicial en sus carreras. Su experiencia única en la industria del entretenimiento le permite brindar consejos valiosos y alentar a los aspirantes a artistas a encontrar su voz y estilo distintivos.

A pesar de sus comentarios sobre la Generación Z, Foster no guarda rencor y destaca la necesidad de guiar a los jóvenes en un mundo que ella misma encontró desafiante durante su crecimiento en la industria del cine.

La actriz también elogió a Bella Ramsey, una joven intérprete de 20 años conocida por su papel en la serie The Last of Us. Foster, impresionada por Ramsey, la presentó en un evento de Elle Women in Hollywood, destacando el discurso de Ramsey y su elección de vestimenta no convencional.

En medio de la sinceridad sobre las diferencias generacionales, Jodie Foster equilibra su experiencia y conocimientos para contribuir al desarrollo de nuevos talentos en la industria del entretenimiento, demostrando que la conexión intergeneracional puede ser un puente valioso para el éxito y la evolución creativa.

Fuente: Tribuna