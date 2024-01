Jodie Foster revela lo complicado que es trabajar con la Generación Z

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La talentosa actriz ganadora del Oscar, Jodie Foster, de 61 años, ha compartido sus opiniones sobre trabajar con la Generación Z, destacando sus observaciones con humor y sabiduría en una entrevista con The Guardian.

Foster, conocida por su papel en la aclamada serie True Detective: Night Country, expresó en tono jocoso: "Son realmente molestos, especialmente en el lugar de trabajo. Dicen: 'No, hoy no lo siento, voy a entrar a las 10:30 a.m.'". La actriz bromeó sobre la actitud más relajada de la Generación Z en comparación con las generaciones anteriores en el mundo laboral.

Al ser consultada sobre qué consejo daría a los actores jóvenes, Foster, también reconocida por su labor como mentora, destacó la importancia de la relajación y la creatividad. "Necesitan aprender a relajarse, a no pensar tanto en ello, a crear algo que sea suyo", expresó. La actriz agregó que disfruta ayudar a los jóvenes a descubrir esa libertad creativa, que considera más gratificante que la presión de ser el protagonista de la historia.

Jodie Foster

Jodie Foster actualmente protagoniza la cuarta temporada de True Detective: Night Country, donde interpreta el papel de la jefa de policía de Ennis, Alaska.

La actriz también compartió un ejemplo de su enfoque de mentoría al invitar a Bella Ramsey, una estrella no binaria, a presentarla en un evento de Mujeres en Hollywood. Foster destacó la autenticidad de Ramsey en un contexto donde otros optaban por un estilo más convencional.

Además, Foster reflexionó sobre los desafíos de los estereotipos de género en su propia familia, revelando cómo su hijo mayor tuvo que lidiar con expectativas culturales sobre la masculinidad. Enfatizó la importancia de desafiar las nociones preconcebidas y fomentar la autenticidad.

True Detective: Night Country se estrenará el 14 de enero en HBO y su servicio de transmisión MAX. Jodie Foster continúa siendo una voz influyente en la industria del entretenimiento, compartiendo su experiencia y perspectivas únicas.

Fuente: Tribuna