Jorge Losa revela la ardiente fantasía que no ha podido cumplir y que Ferka podría cooperar

Ciudad de México.- Jorge Losa alcanzó mayor popularidad gracias a su participación en La Casa de los Famosos México, donde logró concretar su relación María Fernanda Quiroz, aunque su relación causó mucha polémica desde que inició ya que muchos creían que era un montaje para llamar la atención, pero se han encargado de demostrar que lo que tienen es auténtico.

Sin embargo, a pesar de que siempre presumen que son candela pura en la cama y que eso es clave para mantener la llama encendida en su relación, el 'Albacete' confesó en una reciente entrevista que todavía tiene una fantasía por cumplir y espera que la actriz pueda ayudarlo a cumplirla, dado que es algo que desea experimentar.

Y es que el intérprete de Pégate Pa’ Mi ya había comentado anteriormente sus ganas de participar en un trío en la intimidad, así que al ser cuestionado por uno de os reporteros acerca del tema, recordó que no ha podido ejecutarlo: "No me quiero morir sin probarlo, entonces no sé si pueda cumplirlo, tendré que hablarlo con mi compañera de equipo".

El actor no reveló detalles de si le gustaría que fuera con dos mujeres o si estaría dispuesto a invitar a otro hombre, pero asegura que es algo que le va a proponer a Ferka y en una de esas acepta y suben de nivel su relación: "Es un fetiche y una fantasía que tengo y no se va a quitar, entonces vamos a ver si se puede cumplir".

Jorge Losa reconoce que es un hombre sumamente abierto en temas de pareja, pues incluso actualmente convive sin ningún problema con sus exnovias y no es algo que Ferka le reproche ya que si algo caracteriza su relación es la confianza: "Soy una persona bastante abierta, creo que en España somos más abiertos, por ejemplo me llevó muy bien con todas mis ex y no lo vemos mal", comentó.

Hasta la publicación de esta nota, la actriz no se pronunciado ante el deseo del galán de telenovelas, pero no se descarta que en los próximos días comparta su opinión con los medios, aunque actualmente se encuentra concentrada en la batalla legal que sostiene con su ex Christian Estrada, quien se niega a llegar a un acuerdo por la pensión del hijo que tienen en común.

