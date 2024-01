Óscar Burgos revela que Escorpión Dorado lo vetó por exhibir presunta infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque eran buenos amigos, ahora Alex Montiel no quiere saber nada de Óscar Burgos y hasta de redes sociales lo bloqueó, pues el creador del personaje de Escorpión Dorado le molestó que exhibiera su infidelidad, lo cual le trajo problemas con su esposa Dana Arizu, con quien lleva varios años de matrimonio y una familia.

Y es que a principio de noviembre ambos acudieron junto a otras celebridades al concierto de Peso Pluma en la Arena Monterrey, así que Burgos y su esposa grabaron algunas historias para Instagram, lo cual provocó un gran escándalo ya que en algunas imágenes se le podía apreciar al hermano de 'Werever' muy acaramelado con la presentadora Fabiola Martínez.

Ante el escándalo y rumores de un posible divorcio, Escorpión y su esposa salieron a dar la cara y aseguraron que su relación la transformaron y ahora es abierta, por lo que no habría ninguna infidelidad: "Lo que decidimos fue que acordamos que Alex como yo teníamos como la posibilidad de poder salir con cualquier persona y que eso iba a ser aceptado por nosotros, porque al final está funcionando en la relación", dijo Dana.

Óscar Burgos y su esposa exhibieron la infidelidad de Alex Montiel | Imagen especial

No obstante, el mal rato que pasó el famoso creador de contenido no lo perdona, así lo confirmó Burgos en una reciente emisión de su podcast Viejos Lobos de Mar, donde confesó que lo bloqueó por completo de su vida sin antes haber intentado hablar de lo que ocurrió, pues asegura que no fue su intención ponerlo en aprietos, dado que ni siquiera se habría dado cuenta que estaba al fondo de su video.

Yo lo quiero un ching…no entiendo lo que pasó, para que la gente sepa, fuimos a ver a Peso Pluma con él, todo el equipo y Carito como todas las chavas se graba, a Peso Pluma a mí, pero no vimos qué había atrás y estaba Alex Montiel con Fabiola. Nunca me fijé quién estaba atrás", aseguró Óscar.

El originario de Tampico reveló que su esposa Carolina Castro se encuentra sumamente afectada por lo que sucedió, pues no le gusta sentirse responsable de los problemas que trajo algo tan insignificante como tomar un video casual, pues reitera que nada de esto fue planeado y que jamás haría intencional algo así para llamar la atención, pues para ellos siempre va primero la amistad.

Nunca ando metido en chismes ni hacer nombre a costas de otros, me conviene ser más amigo de él que irme. Quién sabe qué pasó, qué le dijeron, que está muy molesto conmigo. Quiero aprovechar Alex para decirte que te quiero mucho, discúlpame tanto Caro y yo cometimos el error, no lo hicimos con intención".

Finalmente, Óscar Burgos compartió que Alex Montiel lo sacó del video que grabaron en el que hicieron una reta de fútbol, así que espera que a través de sus disculpas públicas y de explicar lo que ocurrió lo busque para arreglar las cosas, pues no quiere que su amistad termine así.

