¿Se divorcian? Kimberly 'La Más Preciosa' bota a su esposo Óscar Barajas por vicioso

Ciudad de México.- Bien dicen que lo que mal empieza, mal termina, pues a poco más de un mes de su lujosa boda en Guanajuato, Kimberly 'La Más Preciosa' y su esposo Óscar Barajas no han parado de pelear, así que el divorcio podría estar cada vez más cerca ya que se han faltado al respeto al punto de lanzarse fuertes amenazas que no son más que banderas rojas que auguran violencia.

La chica de Las Perdidas llevó a su marido a Mérida para celebrar el cumpleaños de su mánager, evento en el que estuvieron presentes varias celebridades, entre ellas Wendy Guevara y algunos de los chicos de Acapulco Shore, por lo que parecía que la estaban pasando espectacular, pero todo se arruinó debido a que Kim le pidió a Óscar que no bebiera, dado que ya conoce cómo se pone cuando consume alcohol demás, pero hizo caso omiso.

Kimberly 'La Más Preciosa' subió está historia antes de su pelea | Instagram @kimberlylamaspreciosa

No obstante, eso no fue el verdadero problema, sino que Óscar consumió sustancias prohibidas que le habría dado alguien en la fiesta, así que tuvieron una fuerte discusión en la habitación de su hotel y todo quedó documentado en una transmisión en vivo, donde la influencer no dejó de grabar argumentando que se sentía en peligro ya que él se habría puesto violento.

Eso te pasa por aceptar droga de los j…tos, déjame y consigue tu droga córrele. Yo no puedo dejar el live, porque me da miedo", comentó.

Óscar le recordó a la originaria de León que ella también consume sustancias, por lo que no tendría de que quejarse, además de que incluso lo habría intentado agredir hace meses con un cuchillo, así que le pidió ser honesta y exhibir cómo es ella también realmente, pues destaca que los dos han hecho las cosas mal, pero él se las había callado por no hacerla quedar mal.

Kimberly llamó a la policía para que se lo llevaran, pero al final su esposo prefirió irse por su propio pie, así que anduvo vagando con su maleta por calles aledañas al lugar del evento y mostró que le devolvió el anillo de compromiso, pues la famosa indicó en su transmisión que aunque lo ama no puede seguir tolerando que se ponga así y mucho menos sus vicios.

Se puso bien violento hermanas, sé que esto es así y que no debo dejarlo así, pero ya me arruinó la fiesta, me desconectó el teléfono, me quiso quitar la tarjeta y si quiere regresar conmigo va a tener que jurar dejar su maldito vicio".

El influencer Antonio Betancourt encontró a Óscar Barajas en la calle y lo llevó de regreso al hotel, pero en el trayecto seguía tomando y hasta la publicación de esta nota se desconoce qué paso después de ese pleito que sostuvo con Kimberly 'La Más Preciosa', pero queda en evidencia que su relación pende de un hilo ya que no sería la primera vez que lo dejan por culpa de sus adicciones.

