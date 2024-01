¿Te están espiando en WhatsApp? Señales de que alguien más tiene acceso a tu cuenta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, con más de 2 mil millones de usuarios. Facilita la comunicación con los contactos, el envío de mensajes, fotos, vídeos, documentos, llamadas de voz y vídeo, etc. Pero como cualquier aplicación que use Internet, WhatsApp no está a salvo de los riesgos de espionaje. ¿Cómo saber si estamos siendo espiados en WhatsApp? ¿Cuáles son las señales que deben alertarle? ¿Y cómo proteger tu cuenta y tu privacidad? En este artículo, te daremos todas las respuestas a estas preguntas.

No hay una forma infalible de saber si estás siendo espiado en WhatsApp, pero hay algunos signos que pueden ponerte alerta: Estos son algunos de estos signos:

Notas mensajes salientes que no has enviado. Esto puede ser una señal de que alguien está usando tu cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo y enviando mensajes en tu nombre.

Esto puede ser una señal de que alguien está usando tu cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo y enviando mensajes en tu nombre. Verás cambios en tu configuración de WhatsApp, como cambios en las notificaciones, el fondo o el perfil. Esto puede ser el resultado de la manipulación de su cuenta por parte de un tercero.

de su cuenta por parte de un tercero. Recibes mensajes extraños o inesperados de personas que no conoces. Esto puede ser una señal de que su número ha sido clonado o de que su cuenta ha sido hackeada .

. Verás que aparecen dispositivos vinculados en la configuración de WhatsApp Web que no reconoces. Esto significa que alguien ha escaneado el código QR de tu cuenta en otro ordenador y puede acceder a tus conversaciones.

Si sospechas que tu cuenta de WhatsApp está siendo espiada o pirateada, hay algunas medidas que puedes tomar para protegerla y protegerla:

Desconecta todos los dispositivos vinculados a tu cuenta de WhatsApp desde la configuración de WhatsApp Web. Esto evitará que cualquiera acceda a tus conversaciones desde un ordenador.

desde un ordenador. Cambia tu contraseña de mensajería y activa la verificación en dos pasos en tu cuenta de WhatsApp. Esto aumentará la seguridad de tu cuenta y te pedirá un código adicional cada vez que inicies sesión en un nuevo dispositivo.

adicional cada vez que inicies sesión en un nuevo dispositivo. Escanea tu teléfono con un antivirus y elimina cualquier aplicación sospechosa o desconocida. Esto le permitirá detectar y eliminar cualquier software espía que pueda instalarse en su teléfono.

y elimina cualquier aplicación sospechosa o desconocida. Esto le permitirá detectar y eliminar cualquier software espía que pueda instalarse en su teléfono. Bloquea o elimina los contactos no deseados o desconocidos que te envían mensajes extraños o maliciosos. Esto evitará que recibas spam o intentos de phishing .

o intentos de . Nunca compartas tu código QR o código.

Si no quieres que te espíen en WhatsApp, hay algunos consejos que puedes seguir para reforzar tu seguridad y privacidad:

Bloquea tu teléfono con un PIN , un esquema, una huella dactilar o un reconocimiento facial. Esto impedirá que cualquier persona no autorizada acceda a tu dispositivo y a tu aplicaciones.

, un esquema, una huella dactilar o un reconocimiento facial. Esto impedirá que cualquier persona no autorizada acceda a tu dispositivo y a tu aplicaciones. No dejes tu teléfono sin vigilancia ni lo prestes a personas en las que no confíes. Esto evitará que alguien pueda instalar un software espía o escanear su código QR sin su consentimiento.

Activa las notificaciones de seguridad en WhatsApp. Esto le permitirá recibir una alerta si la cuenta se utiliza en otro dispositivo o si el código de seguridad de una conversación cambia. Para ello, ve a la configuración de WhatsApp, luego a cuenta, seguridad y activa la opción “Mostrar notificaciones de seguridad”.

Fuente: Tribuna Sonora