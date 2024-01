Andrea Legarreta da 'cachetada' a Anette Cuburu; habla de su 'amorío' con jefe de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de verse envuelta en tremendo escándalo, la reconocida presentadora de Hoy y también actriz, Andrea Legarreta, recientemente decidió romper el silencio sobre los ataques de su excompañera y polémica conductora, Anette Cuburu, a la cual le dio tremenda 'cachetada' con guante blanco al responder a su odio y hablar de su presunto amorío con poderoso jefe de Televisa, que le acusó de tener desde hace más de dos décadas.

Desde hace una semana que Cuburu y Legarreta están en boca de todo, pues en una entrevista con Ana María Alvarado, la presentadora de TV Azteca expresó su desprecio hacía Legarreta, a la cual tachó de ser solo: "Una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años (desde antes de estar con Erik Rubín y durante su matrimonio), que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabe, nadie debe poner cara de sorpresa porque todo mundo lo sabe, entonces, me da mucha flojera".

Ante estas impactantes declaraciones, se le sumó el ya polémico actor y reconocido enemigo de Andrea, Alfredo Adame, el cual destacó que Anette supuestamente se había quedado corta y no reveló todo sobre la "perversa" Legarreta, afirmando que por su causa corrieron a siete productores y docenas de actores de la televisora, a lo que la actriz de Vaselina simplemente respondió en sus redes sociales: "La gente feliz no es feliz porque tiene todo, es porque desarrolló la habilidad de ver todo lo bueno en las cosas que le pasan".

Pero ahora, este lunes 8 de enero, en una entrevista con Edén Dorantes, Legarreta rompió el silencio por primera vez y esto expresó al respecto: "No voy a hablar mucho al respecto, solamente decir que a mí nadie me ha regalado nada. Tengo una carrera, desde los 8 años de edad yo entré aquí a Televisa y mi trabajo lo respalda. Al final, pues siento también que ella está odiando a la persona incorrecta. No sucedió lo que ella piensa que sucedió. Yo no fui a decir que ella tenía algo con el 'Negrito' (Raúl Araiza), no me corresponde ni me interesa la vida de nadie".

Ante esto, agregó que ella no sabe quién le metió esas ideas, pero que quería que le aclararan que a ella no le importa la vida de los demás y que está odiando a la persona equivocada, pues le mintieron, destacando que odiar de esa manera para ella debe de ser algo muy fuerte, desestimando merecerlo, además de expresar que le han inventado lo mismo desde hace décadas: "A mí ya que me pongan nombres nuevos, a mí me pusieron a sabe cuántos amantes de aquí, todo Televisa, los ejecutivos, expresidentes. Hay un afán ahí de querer ensuciarme".

Finalmente, la actriz de Qué Vivan Los Niños cerró con este mensaje a la expresentadora de Venga la Alegría y a todos sus haters: "Soy una persona como cualquier otra que tiene errores, que se equivoca. Nadie es perfecto. Ella me desea lo peor, yo le deseo lo mejor. Le deseo que tenga una vida bonita para que no se detenga a odiar a personas y además de una manera injusta. Quien ya esté dispuesto, que saquen sus pruebas. Que den nombres y apellidos, que saquen fotos, vídeos, lo que tengan. De verdad no van a encontrar nada".

Fuente: Tribuna del Yaqui