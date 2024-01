¿Andrea Legarreta engañó a Erik Rubín con ejecutivo de Televisa? Así respondió a chismes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Andrea Legarreta no ha dejado de estar en todos los titulares de la prensa debido al escándalo que provocaron las declaraciones que hizo Anette Cuburu, quien aseguró que la presentadora tuvo un amorío con un ejecutivo de Televisa. Derivado de esta situación, se comenzó a especular que una de las hijas de Andy no era de Erik Rubín y que su verdadero padre, era este sujeto.

Fue la semana pasada cuando Anette señaló que la presentadora del programa Hoy tenía más de 25 años al aire en el Canal de Las Estrellas solo porque mantiene un romance con un directivo de la cadena televisiva de San Ángel. Tras permanecer en silencio, este lunes 8 de enero la también actriz no se quedó callada y subrayó: "A mi ya que me pongan nombres nuevos, ya me han inventado a quien sabe cuántos amantes, de aquí todo Televisa, los ejecutivos, expresidentes".

Andrea aseguró que estas especulaciones no la tambalean pues ella cuenta con una enorme carrera que la respalda: "Hay un afán ahí de querer ensuciarme, soy una persona como cualquier otra que tiene errores, que se equivoca, nadie es perfecto, pero de ahí a ser alguien que quiere ir a ocasionarle un daño, yo siento que un matrimonio no se rompe por un chisme ¿no?, o sea, el nuestro (Erik y mío) hubiera durado un mes", expresó a reporteros.

De la misma manera, la expareja de Erik Rubín reiteró que ella no fue la encargada de difundir el supuesto romance de Cuburu con Raúl 'El Negro' Araiza cuando todos eran compañeros en Hoy, por lo que cree que la conductora está "odiando a la persona equivocada. En este sentido, Andrea fue contundente y retó a Anette a sacar las pruebas que tenga en su contra sobre su presunta infidelidad con un ejecutivo de Televisa.

Ahora, de lo que ella afirma y confirma que dice que tiene pruebas, no solo ella, quién sea, quien ya esté dispuesto, que saquen sus pruebas, que comprueben, que den nombres y apellidos, que saquen fotos, videos, lo que tengan, de verdad, no van a encontrar nada", puntualizó.

Finalmente, Legarreta sacó las garras por su hija Nina Rubín, luego de que este escándalo la colocara en la polémica al decirse que presuntamente la joven es hija del directivo con el que supuestamente Andrea tuvo una relación extramarital. "Eso es terrible, eso es una falta de respeto, o sea, primero que nada, ve a mis hijas, y antes me tengo que hacer la prueba de ADN yo que él, partiendo de ahí", expuso.

Pese a las controversiales declaraciones de Anette Cuburu, Legarreta cerró la entrevista diciendo que no le deseaba el mal y que esperaba que estuviera perfecta: "No soy una persona sucia, no soy una persona que le desea el mal a la gente, yo tengo lo que tengo por mi trabajo, entonces también de paso se llevan a otras personas y dañan a otras familias. Yo creo que hay que ser cuidadosos y conectar con la razón, con la buena vibra y no con la mala onda".

