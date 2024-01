Billie Eilish agradece a su sanción de 'Barbie' por "salvarla un poco" en los Globos de Oro 2024

Comparta este artículo

Beverly Hills, California. - En la reciente edición de los Globos de Oro 2024, Billie Eilish fue honrada con el premio a la Mejor Canción Original por What Was I Made For?, una canción de la superproducción de Greta Gerwig, Barbie. La joven estrella de 22 años, acompañada por su hermano y coguionista Finneas O'Connell, subió al escenario para aceptar el prestigioso galardón y compartió un emotivo mensaje sobre el significado especial que tuvo la canción en un momento difícil de su vida.

Eilish expresó su gratitud a los Globos de Oro y dedicó palabras de agradecimiento a su hermano Finneas, a Greta Gerwig, al elenco de la película, a Mattel, Interscope, su sello y su equipo. La cantante también mencionó que escribir la canción fue un salvavidas durante un periodo de depresión cuando vio la película por primera vez hace un año.

Hace exactamente un año que nos mostraron la película, estaba muy, muy miserable y deprimida en ese momento. Y escribir esa canción me salvó un poco. Un año después, y aquí estamos, y es realmente surrealista. Me siento increíble, increíblemente afortunada y agradecida", compartió Billie Eilish en el escenario.

Finneas y Billie

La estrella pop admitió sentirse nerviosa ante la audiencia de Hollywood reunida en el Hotel Beverly Hilton, pero agradeció el reconocimiento, afirmando que el honor "significa el mundo" para ella. Además de la canción ganadora, otras dos canciones de la banda sonora de Barbie también fueron nominadas para el premio.

Billie Eilish sorprendió con su estilo en la alfombra roja luciendo un elegante blazer negro, una falda beige y una blusa a rayas, complementado con calzado de segunda mano, unos Mary Jane comprados en una tienda de segunda mano en 2023. Su cabello rojo estaba recogido en un atrevido peinado con flequillo, y su maquillaje añadió un toque de glamour.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Billie Eilish triunfa en los Globos de Oro; en 2021, fue galardonada con el premio a la Mejor Canción Original por No Time To Die. La 81ª edición de los Globos de Oro, que honra lo mejor del cine y la televisión estadounidense de 2023, fue presentada por Jo Koy y transmitida por CBS desde The Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

Fuente: Tribuna