Crece la dinastía: Nace la segunda nieta de Alejandro Fernández; así reaccionó el ‘Potrillo’

Guadalajara, Jalisco.- El mes de mayo del año 2023, Alejandro Fernández tuvo uno de los conciertos más importantes de su carrera, puesto se presentó en la Plaza de Toros de México, sitio en el que su padre, Vicente Fernández dio el show de su vida, a tal grado que la bioserie de Netflix decidió cerrar la historia protagonizada por Jaime Camil, precisamente con este evento. Si bien, esto ya se traducía como un gran logro, la verdadera sorpresa para el cantante de Nube Viajera apenas iba a llegar.

Resulta ser que, en algún momento del espectáculo, Alex Fernández, hijo del intérprete se las arregló para hacerle llegar un ultrasonido que confirmaba que sería abuelo nuevamente, hecho que llenó de gran felicidad al charro, quien celebró: “¡Tendré nuevo nieto! Voy a ser abuelo otra vez, gracias Dios, padre, te lo encomiendo. Los amo, gracias. ¡Qué la dinastía siga creciendo! Ojalá salga cantante”, declaró el famoso frente a los miles de presentes.

Como suele ocurrir con los artistas de hoy en día, Alex y Alexia documentaron el progreso del embarazo y no fue sino hasta este lunes, 8 de enero que confirmaron el nacimiento de la pequeña Nirvana, a través de sus redes sociales, donde mostraron la fotografía de Mía (su primogénita) cargando a la recién nacida, quien traía un mameluco rosa y unos guantes. La mejor parte de esto, es que la nueva integrante de la dinastía nació el 7 de enero, es decir, 24 horas después del Día de Reyes.

Nace la nieta de Alejandro Fernández, así reaccionó el 'Potrillo'

Si bien, Alejandro Fernández no pudo estar presente en el momento del nacimiento de Nirvana (porque parece ser que llegó al mundo antes de lo previsto) sí se manifestó feliz a través de la sección de comentarios de las publicaciones de Instagram, desde donde felicitó a su hijo y declaró que estaba emocionado por conocer a su tercera nieta: “Felicidades enano, se me adelantó pero gracias a Dios todo salió bien. Me urge conocerla ya, los amo.”

Cabe señalar que, aunque el ‘Potrillo’ tiene una relación un poco tensa con la prensa, la realidad es que esto no se reproduce con sus familiares, especialmente con sus nietas, al grado en el que siempre se ha mostrado bastante cariñoso y esplendido con ellas. Y es que, el famoso suele presumir con frecuencia los bellos momentos que pasa con sus dos nietas: Calletana y Mía, siendo que en este fin de semana se sumará una más a su corazón.

