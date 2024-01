Dani Flow mantiene su postura hacia el feminismo y no le importa que lo cancelen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dani Flow pasó a ser uno de los cantantes de reggaetón más escuchados a ser el más funado en redes sociales, pues desde haces unas horas se viralizó una entrevista que ofreció hace un tiempo, donde lanzó comentarios negativos acerca del feminismo y opinó alrededor del caso del youtuber Rix, quien fue declarado culpable en 2021 por abuso sexual contra Nath Campos.

Fue en el podcast de 'Charly Galleta', donde indicó que está en contra de que causen daño a las personas por acusaciones graves, tal como ocurrió con el mencionado creador de contenido, pues cree que no merecía lo que ocurrió, pues argumenta que Nath estuvo con él después de todo, demeritando su palabra.

Sí fue una pen…jada por lo que lo metieron (a Rix) a la cárcel... A la v…rga todos, neta wey si a mí me pasara eso me daría mucho coraje, la morra esa no vale v…rga la morra esa (Nath Campos), o sea hay fotos de la morra esa con ese güey después de que pasó eso, o sea, me c...ga", dijo.

Pero eso no fue todo, dado que además de la revictimización que hizo a la influencer, el intérprete de Martillazo se lanzó contra quienes abanderan el feminismo y hacen pintas para manifestarse o utilizan el movimiento para causar daño a los hombres, por lo que dijo ni siquiera pueden llamarse mujeres, lo cual terminó por enfurecer a muchas personas que destacaron que no podían esperar menos de alguien que canta temas con letras plagadas de misoginia.

Dani Flow defiende su postura

A través de redes sociales, el cantante realizó un live en el que reconoció que es amigo de Rix y resaltó que para él no es ningún abusador, por lo que pidió que respetaran su postura, así como respeta los que creen que lo es, pero asegura que hay muchas cosas que se están dejando de decir: "Si fuera un violador jamás lo tomaría como amigo ok y no me voy a meter en el tema de tratar de convencerlas, pero cada quien puede tener las amistades que quiera y no creo que se deba juzgar por eso".

Dani Flow reconoció que ignora muchas cosas del movimiento feminista, pero dice verlo como algo positivo y que le gustaría que se desarrollara e incluso de alguna forma apoyar debido a que tiene una hija, per se mantiene firme en que hay muchas mujeres que se aprovechan de esta ola y eso es lo que no aprueba.

No voy a justificar ninguna de mis palabras, porque sigo sintiendo lo mismo y no me voy a callar. A lo mejor no me exprese bien en ese momento… Sí dije un comentario desafortunado del que me arrepiento, pero estaba enojado y dije que esas mujeres ni rucas se deberían llamar y eso estuvo súper equivocado, pero sí están apagando la voz de lo que realmente es el feminismo", comentó.

Para explicarse mejor, ejemplificó que si su hija pasara por un abuso y fuera a marchar no le gustaría que su voz la apagarán las que se dedican a vandalizar: "Definitivamente estoy en contra de las rucas que destruyen cosas de otros hombres y mujeres que no tienen la culpa de nada y me enojan mucho".

Finalmente, el cantante anunció que va a cerrar esta polémica y espera que después de su explicación comprendan a lo que se referían, pero fue claro al señalar que su opinión no cambia: "Después de esto ustedes deciden, si dicen: Eres una mi…rda y te voy cncelar. Cancélenme wey, prefiero que me cancelen y estar tranquilo de que lo que dije en el momento es lo que sigo creyendo".

Fuente: Tribuna