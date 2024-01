David Bowie: El Camaleón del rock inmortalizado a través de sus mejores canciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy, 8 de enero, recordamos el nacimiento de un ícono eterno del rock, David Bowie, quien trascendió no solo la música sino también la moda y la cultura popular. Su legado, a pesar de su partida el 10 de enero de 2016, sigue vibrante, marcado por décadas de innovación y creatividad.

Una Vida de Innovación y Transformación Continua

Nacido como David Robert Jones el 8 de enero de 1947, en Brixton, al sur de Londres, Bowie desde joven mostró una fascinación por la música. Su carrera despegó en 1969 con el sencillo Oddity, y desde entonces, su influencia ha sido inigualable. Bowie se destacó no solo por su música sino por su capacidad para reinventarse. En 1972, emergió con Ziggy Stardust, su andrógino alter ego del glam rock, desafiando las convenciones y creando un personaje que se convertiría en un ícono cultural.

La Selección Personal de Mike Garson: Las Mejores Canciones de Bowie

Mike Garson, pianista que trabajó estrechamente con Bowie desde 1972, compartió recientemente las que considera las 10 mejores canciones del legendario artista. Estas selecciones no solo resaltan la destreza musical de Bowie, sino que también revelan la conexión única entre él y Garson.

Changes - Hunky Dory (1972)

"Mi canción de audición para David fue Changes", reveló Garson. Esta pieza no solo marcó el inicio de su colaboración, sino que también fue la última canción que interpretaron juntos en un espectáculo benéfico en 2006.

Starman - Ziggy Stardust (1972)

Garson destacó la libertad creativa que Bowie le brindó al agregar piano a una versión originalmente sin este instrumento. La confianza de Bowie en la visión de Garson definió su colaboración.

Life on Mars - Hunky Dory (1971)

Garson compartió que esta es su canción favorita para tocar en vivo. Rememoró su interpretación en el legendario concierto de Ziggy Stardust en Hammersmith Odeon, destacando la emoción del momento.

Aladdin Sane - Aladdin Sane (1973)

"Seamos realistas, Aladdin Sane hizo mi carrera", reconoció Garson. La anécdota revela la búsqueda constante de originalidad por parte de Bowie, desafiando incluso sus primeras tomas.

Sweet Thing/Candidate - Diamond Dogs (1974)

Garson recordó la colaboración intensiva en el álbum Diamond Dogs, revelando la libertad creativa que Bowie le otorgó. "Estábamos co-creando juntos en ese álbum", compartió.

Can You Hear Me - Young Americans (1975)

El álbum Young Americans marcó un cambio en el sonido de Bowie hacia lo funky y conmovedor. Garson elogió la calidad vocal de Bowie en este período, destacando su enfoque concentrado en la música.

Jump They Say - Black Tie White Noise (1993)

Aunque no es el álbum favorito de Garson, destacó la canción Jump They Say. La breve mención resalta la diversidad de la carrera de Bowie, incluso en etapas menos conocidas.

The Motel & Strangers When We Meet - Outside (1995)

Outside representó la creatividad máxima para Garson. La colaboración intensiva y la improvisación marcaron esta etapa, donde Bowie volvió a ser él mismo, según Garson.

The Loneliest Guy - Reality (2003)

El pianista compartió la historia detrás de esta canción, revelando la inspiración después del 11 de septiembre. Reality fue un álbum profundo que reflejó la madurez artística de Bowie.

Un Homenaje Permanente a Bowie

En este día, conmemoramos no solo el nacimiento sino el legado imborrable de David Bowie. Su influencia sigue resonando en la música actual, y las palabras de Mike Garson nos permiten apreciar no solo las canciones icónicas, sino también la colaboración única entre dos maestros musicales.

