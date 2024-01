Dibujante de ‘Oshi No Ko’ es atacada por salir con una actriz de doblaje de ‘SNK'

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Una de las razones por las que Oshi No Ko llegó a tener tanto éxito (no solo en Japón, sino en otros países) es la forma tan cruda en la que retrata la radical personalidad de algunos fanáticos de idols (cantantes o artistas asiáticos), quienes regularmente tienen que mantener su vida bajo completo hermetismo para no molestar a sus hordas de seguidores, mismos que podrían llegar a destruir sus carreras en cuestión de días.

Como algunos recordarán, en el mencinonado anime ‘Ai’ era un idol de 16 años que termina embarazada de unos gemelos, cosa que no le agrada nada a uno de sus fanáticos, quien llega al grado de matarla, por considerar que lo había ‘traicionado’ al no ser completamente dedicada a sus seguidores y a su carrera. Si bien, uno esperaría que este tipo de casos se remiten únicamente a la ficción, lo cierto es que no es así y la dibujante de Oshi No Ko, Mengo Yokoyari pudo dar fe de esto.

Resulta ser que, durante los últimos días del 2023, la artista presumió, a través de sus redes sociales, que fue al concierto de Maaya Sakamoto Live Tour, pero no lo hizo sola, puesto se sacó una fotografía con la actriz de doblaje Ayane Sakura, misma que es sumamente popular en Japón por dar vida a personajes como ‘Gabi’, en Shingeki No Kyojin u ‘Ochako’ de Boku No Hero Academia. El problema es que esta histrionista de voz es considerada como un ‘idol’ en el país del sol naciente, por lo que los ataques a la dibujante no tardaron en llegar.

Ayane Sakur hizo el doblaje de 'Gabi' en 'SNK'

Resulta ser que los fans de Ayane consideraron que su reunión tenía tintes románticos, por lo que más de uno se sintió insultado y comenzaron a agredir a la dibujante quien, fastidiada de todo el tema, decidió encarar a los radicales seguidores de su amiga, a través de un tuit, donde escribió que no tenía ningún romance con la actriz de doblaje, así como también aseguró que nunca tendría nada similar con ella porque está casada.

“Si la gente cree que soy un hombre soltero, entonces los tuits que pongo a la hora de salir con amigos pueden cobrar doble significado (me acabo de dar cuenta). Sé que las parejas y no son simplemente heterosexuales, pero para todos aquellos que se sienten amenazados por mi persona, simplemente les diré que, a nivel social, solo soy una mujer casada”, expresó tajante Yokoyari.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que los fans de alguna estrella asiática deciden cruzar la línea y agreden a alguno de sus ídolos, tan solo, en la industria del K-Pop existen varios casos perturbadores de seguidores que, incluso, averiguan el lugar de residencia de los cantantes para ir a visitarlos; invadir sus domicilios y hasta, si pueden, roban algún objeto personal o los retratan en una situación íntima.

