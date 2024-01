FOTO: Selena Gomez celebra su amor en los Globos de Oro con tremendo beso a su novio

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En la reciente 81ª edición de los Globos de Oro, Selena Gomez pudo no haberse llevado el codiciado galardón a la mejor actuación de una actriz en una serie de televisión, comedia o musical, pero demostró que la verdadera victoria se encuentra en su vida personal.

La superestrella de 31 años, conocida por su papel como Mabel Mora en Only Murders in the Building, compartió con sus seguidores en las redes sociales su sentido de triunfo, mostrando una foto íntima con su novio, Benny Blanco. En la imagen, la pareja compartía un apasionado beso, capturando un momento de felicidad y amor.

Gomez, vestida con un deslumbrante diseño rojo y negro de Giorgio Armani, complementado con tacones metálicos a juego y joyas de platino incrustadas con diamantes, expresó su satisfacción con la vida amorosa con la simple leyenda: "Gané".

La estrella, dos veces nominada al Grammy, lució un elegante peinado recogido que resaltaba su melena castaña y un impecable maquillaje que realzaba su belleza natural.

Selena Gómez

Fuentes cercanas revelaron que la relación de Gomez con el productor musical de 35 años, Benny Blanco, la tiene "súper feliz y presente". Amigos y colaboradores de la serie Only Murders in the Building consideran a cualquier novio de Selena como parte de su círculo cercano, evidenciando el apoyo y alegría que rodea a la pareja.

Desde que hicieron pública su relación, Gomez y Blanco han compartido momentos juntos en redes sociales, incluyendo su aparición en un juego de los Lakers a principios de mes, donde fueron capturados intercambiando afecto.

La estrella de Spring Breakers ha enfrentado comentarios negativos sobre su relación, pero ha defendido su felicidad y su elección de pareja. En diciembre pasado, respondió a los comentarios de fanáticos que criticaron a Blanco, demostrando que está en un momento feliz y que no permitirá que las opiniones ajenas guíen su vida.

Selena Gómez y Benny

En sus redes sociales, Selena Gomez declaró: "Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto". Con esta afirmación, la artista reitera su compromiso con su bienestar emocional y su determinación de vivir la vida a su manera.

La vida amorosa de Selena Gomez sigue siendo objeto de interés y especulación, pero su mensaje claro es que, en este momento, su relación con Benny Blanco la hace sentir completa y feliz. Con su carrera floreciendo y una vida amorosa estable, Selena Gomez ciertamente está encaminada hacia un 2024 lleno de éxitos y realizaciones personales.

Fuente: Tribuna