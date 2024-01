Jennifer Lopez revela aretes con un gran significado para Ben Affleck

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Jennifer Lopez, de 54 años, hizo una impactante aparición en los Globos de Oro 2024, revelando detalles emocionantes sobre su proyecto musical y cinematográfico This Is Me... Now. La cantante y actriz brilló en la alfombra roja con un vestido rosa pálido oscuro y unos deslumbrantes aretes de colibrí de Boucheron.

En una entrevista con Extra, JLo compartió que estos aretes son un guiño a su esposo, Ben Affleck, y son "mensajeros de amor". La estrella explicó que estos pequeños huevos de Pascua de su proyecto tienen un significado especial, que los fanáticos entenderán al ver su nueva película, programada para lanzarse en Amazon el 16 de febrero.

Es temporada de colibríes. Como veréis, estos son pequeños huevos de Pascua de mi proyecto, sabréis lo que significan cuando veáis la película", expresó López. Además de los aretes, lucía un anillo de colibrí de Boucheron.

El tema de los colibríes también está presente en su nuevo álbum y película, This Is Me... Now, una continuación de su proyecto de hace 20 años, This Is Me... Then. La elección de los colibríes como símbolos no es casual; JLo ha expresado anteriormente su admiración por estas aves por su agilidad y los considera "mensajeros de amor".

La estrella compartió su entusiasmo por este proyecto que ha estado gestándose durante muchos años. "Nunca pensé que habría un This Is Me... Now 20 años después, pero el destino quiso que me llegara la misma inspiración y así lo hice. Hice una película y el primer video saldrá el miércoles. Estoy emocionada", dijo JLo a Extra.

Al abordar la pregunta sobre su pasión por la música, la artista destacó que tiene un amor profundo por su arte y disfruta involucrándose en todos los aspectos creativos. "Cuando eres el artista musical, realmente puedes dictar y decir cómo quieres que sea. Esta es la primera película en la que realmente tuve ese tipo de licencia creativa", compartió.

La velada no estuvo exenta de momentos incómodos cuando a JLo le hicieron una pregunta sobre su matrimonio con Ben Affleck en la alfombra roja. A pesar de esto, la pareja compartió momentos de complicidad y se sentó junto a Matt Damon y su esposa, Luciana Barroso, en la ceremonia de los Globos de Oro.

Jennifer Lopez, con su proyecto This Is Me... Now y su presencia en los Globos de Oro, continúa demostrando su versatilidad y éxito en la industria del entretenimiento.

Fuente: Tribuna