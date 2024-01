‘La Grosera’, influencer de Sonora, revela que estuvo a punto de morir en un accidente

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En el año 2021, Rocío Pino, mejor conocida como ‘La Grosera’ dio de qué hablar al postularse como diputada federal del distrito 3 en Sonora. La famosa era candidata del controversial partido político Redes Sociales Progresistas, el cual albergó a figuras como Alfredo Adame. La propaganda de la influencer llamó la atención de propios y ajenos debido a que se mostraba sin prenda y embarazada.

Si bien, la modelo no logró quedarse con el cargo, la realidad es que esto no fue sinónimo de fracaso, ya que, tiempo después abrió su perfil de OnlyFans, donde logró posicionarse como una de las modelos mejor pagadas, al grado en el que ha logrado adquirir bienes de alto valor económico, esto incluye una camioneta de lujo de la empresa Jeep. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la estrella de Internet, quien la tarde del pasado viernes, 5 de enero sorprendió a sus fans con una macabra publicación.

Resulta ser que ‘La Grosera’ compartió a través de su cuenta oficial de X (red social anteriormente conocida como Twitter) que sufrió un accidente en una carretera de Sonora. Si bien, Pino dio pocos detalles con respecto al incidente, todo parece indicar que fue aparatoso, puesto su vehículo terminó cubierto en llamas. Todo indicaría que la famosa es consciente de la gravedad de la situación, ya que, acompañó las imágenes con este mensaje: “Por poco y se andaban quedando viudos, groseritos.”

Afortunadamente, Pino logró salir a tiempo del vehículo, hecho que la artista atribuyó a una negativa de San Pedro para recibirla en el cielo. Por otro lado, Rocío compartió una fotografía en la que mostró que su costado, así como la parte baja de su brazo quedó con algunos moretones, pero, dado a la magnitud del accidente, esto parece poco, ya que, como se mencionó anteriormente, la modelo pudo sufrir consecuencias mucho peores.

Por su parte, sus miles de fanáticos se manifestaron a través de la sección de comentarios para enviarle mensajes de ánimo, mientras que algunos más se manifestaron aliviados de saber que Rocío logró salir sana y salva del accidente: “¡Qué bueno que solo quedó en golpes leves! Que te mejores pronto”, “La vida te está dando una nueva oportunidad para que cambies muchas cosas de tu vida. Tu sabrás lo que es, pero que bueno que no pasó a mayores”, “Lo material se repone, la vida no. ¿Qué vamos a hacer sin ‘Grosera’? Cuídate mucho y espero te repongas”, fueron los mensajes de sus fans.

