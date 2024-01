'Las Perdidas' reaccionan a la pelea que protagonizó Kimberly 'La Más Preciosa' y su esposo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Kimberly 'La Más Preciosa' se convirtió en tendencia el fin de semana, pero no por ningún éxito, sino por el tremendo pleitazo que protagonizó con Óscar Barajas en plana transmisión en vivo, pues aunque esto se ha vuelto común en su vida de casada, la situación subió de nivel e incluso la famosa le regresó el anillo de matrimonio a su esposo por culpa de sus vicios.

Y es que asistieron al cumpleaños de su mánager, el cual tuvo lugar en Mérida y muchas celebridades asistieron, incluyendo a sus amigas del clan 'Las Perdidas', quienes no están muy de acuerdo con las constantes peleas que tiene con su pareja, así que ya se pronunciaron al respecto del encontronazo que tuvieron en el hotel.

Todo parecía ir de maravilla, pues la pareja estuvo compartiendo acarameladas fotografías desde que llegaron al lugar, pero todo dio un giro importante luego de que Óscar comenzara a beber en exceso, pero la gota que derramó el vaso fue que aceptó sustancias prohibidas que le ofreció uno de los asistentes, lo cual por poco termina con su relación.

Fue en el hotel donde comenzaron a pelear, pues Kim le pedía que se deshiciera de la droga y él se puso violento, dado que le habría intentado quitar sus tarjetas y desconectó el teléfono de la habitación para que no pudiera comunicarse con nadie, esto con la intención de que no lo acusara con sus amistades, pero hasta la patrulla llegó del alboroto que traían, por lo que Óscar opto por retirarse por su propio pie.

Kimberly Irene se quebró ante sus fans y recomendó que antes de casarse conozcan bien a las personas, pues reconoce que se apresuró, así que aunque quiere a su esposo dijo no estar dispuesta a perdonarlo hasta que se comprometiera a dejar sus vicios, pero el enojo le duro apenas unas horas ya que el susodicho regresó a las horas del escándalo.

Esto causó la molestia y la burla entre algunas de las amigas de la intérprete de Pegriloso, pues mientras Salmita BB y Evelyn 'La Mamita Hernández' subieron historias burlándose de su regreso, al parecer a Wendy Guevara no está de acuerdo con la forma en que se llevan, pues constantemente protagonizan fuertes discusiones.

Ay... ni me digan porque me dan ganas de... ay no, estoy muy molesta... Ya ni me digan que hago más corajes, que ridículos", comentó tras ser cuestionada al respecto en uno de sus lives.

Por su parte, Paolita Suárez, quien no estuvo en el evento pero se enteró de todo el drama de su amiga, emitió su opinión en uno de sus en vivos, donde dejó en claro que ya no se piensa involucrar en sus pleitos, pues sabe que al final terminan por reconciliarse: "Si tienen una amiga que a cada ratito se pelea con su pareja, ustedes no se metan, porque al rato van a regresar y la única que quedó bien perreada fuiste tú por metiche y argüendera, así que no se metan en los problemas", destacó.

Finalmente, la llamada 'Patas' indicó que aunque al principio si se involucraba en estos temas, aprendió a no hacerlo y dejar vivir a su amiga, quien al final decidirá si se queda con su pareja o no, así que espera que dejen de cuestionarla acerca de la vida amorosa de La Más Preciosa.

Fuente: Tribuna