¿Sale del clóset? Sugey Ábrego confiesa que sintió atracción por guapa modelo argentina

Ciudad de México.- Sugey Ábrego dejó en shock a sus seguidores tras sus recientes declaraciones, donde confesó haber sentido una fuerte atracción por una guapa modelo argentina, ¿sale del clóset? Aquí te contamos los detalles alrededor de la experiencia que tuvo la famosa actriz de Televisa que la hizo reflexionar acerca de su sexualidad.

Fue en una reciente entrevista captada por las cámaras de Ernesto Buitron, donde la ex 'Chica del Clima' admitió que a pesar de que es heterosexual, una atractiva mujer la puso a temblar: "En la reciente colaboración que hice con Dorismar, sentí cuando acariciaba su piel tan suave, sentí tan rico y delicioso…", compartió.

No obstante, Sugey indicó que a pesar de los nervios que sintió al tener de tan cerca y en poco ropa a la famosa, tampoco llegó al extremo de querer algo más con ella: "No fue al punto de querer un beso, pero dije las mujeres somos muy bonitas y con la capacidad de seducir y provocar, en verdad tenemos en ese don".

Sugey Ábrego y Dorismar | Instagram @sugeyabregotv

En este sentido, le cuestionaron si en alguna ocasión le han propuesto las chicas con las que posa hacer algo más fuera de lo profesional, o si alguna le ha propuesto tener un romance y sorprendió al revelar que ellas no, pero otra figura conocida sí: "Me ha tirado la onda una periodista muy seria, muy guapa e inteligente de cabello corto, pero nunca revelaría su nombre. Me sacó de onda y no se hizo, porque no son mis gustos", aseguró.

Respecto a su éxito que está teniendo en su página VIP y en OF, donde tiene a la venta ardiente contenido, Ábrego adelantó que este mes saldrá una colaboración con Isabel Madow, pero también ya ha contactado a otras celebridades para poner a sudar a su fans con sus fotografías y entre ellas se encuentra Karely Ruiz, Fernanda Ostos y hasta Sabrina Sabrook, por lo que seguramente seguirá arrasando en estas plataformas.

Finalmente, respecto al acoso que sufrió de parte de miembros del crimen organizado, Sugey indicó que ha incrementado su seguridad y que ese es uno de los motivos por los que no hace palenques ni otro tipo de espectáculos, pues no pretende acceder a hacer cosas que no le parecen: "No tengo el carácter para soportar borrachos ni para sentarme a cenar con alguien para que me de dinero".

Fuente: Tribuna