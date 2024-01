Se volvió mujer: Tras retiro de Televisa, actor sale del clóset y estremece con confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor de telenovelas, quien formó su carrera en Televisa hace dos décadas, sorprendió a sus miles de admiradores y fans, debido a que a través de una reveladora carta, hizo una dramática confesión y salió del clóset. Se trata del querido Christian Chávez, quien es conocido por su participación en melodramas como Clase 406, Lola, érase una vez, Hasta que el dinero nos separe, Despertar contigo y por supuesto, Rebelde.

En una reciente carta que envió al programa Today Show, el intérprete de 40 años confesó que se identifica más como 'queer' que como gay, señalando que cuando fue obligado a salir del clóset hace 17 años, lo obligaron también a entrar a otro armario en el que debía esconder su feminidad. Sin embargo, tras el último tour de Rebelde pudo liberarse de las ataduras y por ello lució extravagantes atuendos como un traje de charro en color rosa y otras prendas que causaron controversia.

En 2007, hace unos 17 años, un sitio web llamado Latin Gossip me delató. Fue realmente difícil. Solo tenía 23 años y no tenía a nadie a quien recurrir para que me guiara sobre cómo manejarlo todo. En México me convertí en el primer artista latino en hablar honestamente sobre mi sexualidad; en ese momento ni siquiera Ricky Martin estaba fuera", expresó el artista.

Y añadió: "Cuando me descubrieron, mucha gente (productores, amigos, incluso mi propio padre) solía decirme 'Ahora tienes que ser un tipo muy masculino. Nadie puede ver ninguna parte femenina de ti, porque no te van a aceptar ni a contratarte para nada'. Fue como salir de un armario y luego meterse en otro. Estaba fuera, pero en realidad no estaba siendo yo mismo. Y eso realmente me dolió el alma".

Afortunadamente, Christian se propuso transformar su esencia durante los espectáculos efectuados en 2023 junto a Anahí, Maite Perroni, Dulce María y Christopher Uckermann. Además, recordó todas las críticas que recibió cuando decidió ponerse un atuendo de charro en color rosa: "La parte más fuerte fue cuando decidí que en la gira quería cantar una versión mariachi de nuestra canción Tu Amor, porque quería hacer algo muy mexicano. Y el equipo de vestuario preguntó '¿Qué quieres ponerte en el escenario para eso?'".

Les dije que quería usar un charro, el traje tradicional de los rancheros mexicanos, que a menudo usan los cantantes de mariachi. Me preguntaron de qué color y respondí '¡Rosa! ¡Rosa neón! ¡Rosa mexicano! ¡Y quiero que crezcan hojas en cada parte del traje!'", relató..

Al respecto de las reacciones que provocó, Chávez recordó que incluso Luisa Echeverría, la reina de la Federación Mexicana de Charrería se molestó por verlo enfundado en este traje": Tipos machistas comentaban diciendo que yo estaba faltando el respeto a los charros y burlándome del deporte nacional. De alguna manera, terminé disculpándome en las redes sociales con cualquiera a quien ofendí, aunque realmente sentía que no tenía nada por qué disculparme. Pero, en última instancia, siempre quise que todos me amaran".

Y pese a que fue doloroso leer todo lo que se decía de él en redes sociales, Chávez también considera que fue liberador: "Fue como, está bien, ahora voy a hacer esto y voy a llegar hasta el final. Ahora voy a cantar Tu Amor no solo con el traje de charro, sino maquillado, porque antes me quitaba el maquillaje para hacer esa canción. Pero ahora voy a volverme mucho más queer con lo que quiero hacer en el escenario y también con lo que digo durante los conciertos", relató.

Asimismo, el artista rememoró cuando en uno de los últimos conciertos de RBD apareció con una playera en donde se leía la palabra "put...": "Debajo de mi traje de charro llevaba una camisa con una de esas palabras escritas... Para mí, es literalmente como si fuera una mariposa. Yo era una oruga cuando comencé esto y ahora soy una hermosa mariposa", expresó Christian, quien en el pasado incluso ya había aparecido vestido de mujer por cuestiones laborales.

Finalmente, el cantante manifestó que esta polémica también lo hizo pensar en una nueva faceta en su vida. "Ahora tengo planes. Quiero hacer una línea de ropa para niñas, niños y personas no binarias. Quiero trabajar con mi estilista de la gira porque entendió mis ideas y creamos todos los looks juntos. Ahora queremos hacerlos para que los tengan otras personas. Hay un Christian antes y después del Soy Rebelde Tour, y estoy muy feliz por eso", remató.

Christian Chávez fue muy criticado por este traje

