Taylor Swift se habría molestado por una broma en los Golden Globes 2024; esto es lo que sucedió

Estados Unidos.- La noche de los Globos de Oro 2024 tuvo su dosis de humor, pero no todos parecieron disfrutarlo por igual. Taylor Swift, una de las grandes estrellas de la música, pareció no encontrar gracia en la broma lanzada por el presentador Jo Koy durante la transmisión.

Después de una pausa comercial, Jo Koy irrumpió con una broma dirigida a la cantidad de tomas de cámara de Taylor Swift en comparación con un partido de la NFL. La cámara capturó a Swift en su mesa, mostrando una reacción directa y seria ante el comentario. A pesar de la aparente incomodidad, Koy respondió con un "Lo siento" antes de continuar con el evento.

La reacción de Swift ante la broma se volvió un tema de discusión entre los espectadores, generando especulaciones sobre si la estrella estaba al tanto de la broma o si fue un momento genuinamente incómodo. Sin embargo, Swift no permitió que este episodio afectara el resto de su noche en la ceremonia.

A lo largo de la velada, Taylor Swift se sumergió en el ambiente festivo de los Globos de Oro. Se le vio riendo con entusiasmo ante otras bromas, como la de Jim Gaffigan, y compartiendo momentos de diversión con su mejor amiga Selena Gomez y el actor Bill Hader. Swift demostró su apoyo a los ganadores, especialmente al equipo detrás de la película Barbie, ovacionándolos de pie.

A pesar de haber sido nominada en la categoría de Logro Cinematográfico y de Taquilla por su película de concierto Taylor Swift: The Eras Tour, Swift no se llevó el premio. No obstante, mostró su elegancia y profesionalismo al celebrar los éxitos de sus colegas en la industria del entretenimiento.

El momento con Jo Koy podría haber sido un pequeño tropiezo en la noche, pero la actitud resiliente de Taylor Swift prevaleció. La artista continuó disfrutando de la gala y participando activamente en los momentos destacados de la ceremonia, demostrando que, a pesar de cualquier controversia, sigue siendo una figura vibrante en la escena del entretenimiento.

Fuente: Tribuna