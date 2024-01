Tras acabar solteros, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confirman si se darán oportunidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que se supo que Mauricio Ochmann había terminado su romance con la modelo Paulina Burrola, se especuló mucho que el actor podría reencontrarse con Aislinn Derbez para darse una nueva oportunidad. Luego de múltiples rumores, ahora tanto el protagonista de El Chema como la hija de Eugenio Derbez decidieron salir a responder y confesaron si habrá una reconciliación amorosa.

Como se sabe, corrió el rumor de que Paulina y Ochmann terminaron por la cercana relación que existe entre él y Aislinn, pues aunque llevan años divorciados, han dejado ver que tienen una excelente relación. Hace algunas horas el histrión de 46 años fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México y así respondió cuando le preguntaron sobre su situación sentimental: "Yo la verdad es que estoy disfrutando mucho a mis hijas, disfrutando mucho el trabajo y disfrutando mucho a mí".

Sobre una reconciliación con Ais, Mauricio dijo: "No tiene por qué haber una reconciliación porque no hay nada qué reconciliar, estamos muy bien, estamos muy contentos, somos una familia muy bonita, muy unida y todo muy bien". Asimismo, el intérprete de novelas compartió que no tiene ninguna intención de acudir a La Magia del Caos, programa estilo radiofónico que realiza Aislinn, aunque resaltó que siempre la apoyará.

A su vez, el artista de 46 años no brindó muchos detalles sobre cómo pasó sus recientes vacaciones junto a su expareja. "La Navidad estuvo muy bonita, el Año Nuevo también, ¿ustedes qué tal la pasaron?", dijo al respecto. Cabe resaltar que la actriz también fue captada en el aeropuerto y aquí respondió a los rumores que hay sobre su relación con Mauricio y también manifestó su deseo de volver a enamorarse.

Sobre los rumores de reconciliación con el padre de su hija Kailani, debido a que disfrutaron juntos de las fiestas decembrinas con la pequeña, Derbez fue tajante y subrayó: "No, somos buenos amigos, no esperen regresos". Sin embargo, la protagonista de cintas como A la mala y Hazlo como hombre se dijo abierta al amor. "Fíjate que todavía no (tengo pareja), esperemos que llegue alguien", declaró.

Por último, Aislinn expresó lo feliz que se sintió por haberle regalado a Eugenio Derbez una escultura de su amada perrita Fiona, quien falleció en agosto pasado. "¿Estuvo hermoso no?, le encantó… fue una cosa espectacular que hicimos con Morena Corazón, con mi socia de Morena, y pues sí, dijimos que el mejor regalo podría ser un alebrije de Fiona y, bueno, imagínate… se puso a llorar muchísimo (mi hermana), mi papá también", finalizó Aislinn.

