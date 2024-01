Wilco rinde homenaje a David Bowie con una electrizante Interpretación en vivo de 'Space Oddity'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En conmemoración del que habría sido el cumpleaños número 77 de David Bowie, la banda Wilco ha compartido una emotiva versión en vivo de Space Oddity. Esta interpretación única del clásico del difunto ícono musical fue grabada durante la visita de la banda a Mountain Stage, el programa de radio en vivo de West Virginia Public Broadcasting, y se destaca como la pista principal de la próxima compilación Live On Mountain Stage: Outlaws and Outliers.

Wilco, expresando su gratitud y admiración por David Bowie, mencionó en un comunicado que abordar cualquier arreglo espacial del legendario artista siempre es un honor y un desafío. La banda se esforzó por capturar la libertad y el talento distintivos de Bowie en esta interpretación única, agradeciendo a Mountain Stage por brindarles la oportunidad de darle a Space Oddity un nuevo hogar en la Tierra.

La compilación Live On Mountain Stage: Outlaws and Outliers está programada para su lanzamiento el 19 de abril a través de Oh Boy Records y ya está disponible para preordenar. Además de la destacada actuación de Wilco, la compilación presenta presentaciones de renombrados artistas como Eric Church, Margo Price, John Prine, Jason Isbell, Lucinda Williams, Tyler Childers y muchos más.

Este lanzamiento llega en un momento significativo, ya que Mountain Stage celebra su 40 aniversario de emisión desde su establecimiento en 1983. Larry Groce, fundador y presentador original del programa, compartió su enfoque centrado en los artistas:

Mountain Stage siempre se ha centrado en nuestros invitados, mostrando su increíble talento. Estas canciones son solo algunos de los tesoros de nuestros archivos que queremos compartir con el mundo

La lista de canciones de Live On Mountain Stage: Outlaws and Outliers promete una experiencia auditiva diversa y emocionante. Además de la cautivadora interpretación de Wilco, incluye contribuciones de destacados músicos en una variedad de géneros. Desde la melancolía de John Prine con Souvenirs hasta la energía única de Eric Church con Sinners Like Me, la compilación ofrece una perspectiva ecléctica de la música estadounidense.

Este proyecto colaborativo entre Mountain Stage y Oh Boy Records destaca la riqueza musical que el programa ha capturado a lo largo de sus 40 años de historia. La participación de artistas legendarios y emergentes refleja la diversidad y la profundidad del panorama musical estadounidense.

Fuente: Tribuna