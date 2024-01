"Ya chole con 'Hoy'": Reportero de Televisa destroza a Andrea Rodríguez y exige despidos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Reconocida reportero de Televisa y conferencista, Raúl Gutiérrez, recientemente ha empleado sus redes sociales para dejar en claro su molestia por la dirección que tiene el programa Hoy, pues sin piedad alguna ha destrozado a su productora, la reconocida Andrea Rodríguez Doria, por lo que en su mensaje acaba de exigir despidos de algunos de sus presentadores y de ella con el mensaje: "Ya chole con 'Hoy'"

Como se sabe, fue en el año del 2018 cuando Rodríguez Doria fue contratada por la empresa San Ángel para formar parte de su tan famoso matutino, aunque no como la productora principal, sino como la mano derecha de su hermana mayor, la reconocida y hoy difunta, Magda Rodríguez, la cual llevó las riendas de la emisión hasta que lamentablemente perdió la vida el 1 de noviembre de 2020 por un choque hipovolémico.

Al estar tan contentos con los resultados que las hermanas habían brindado en esos dos años, Magda tuvo una renovación para seguir en el 2021, pero ante su inesperada muerte, Emilio Azcárraga, le dio la oportunidad a Andrea, quién ha logrado llenar las expectativas en el rating, obteniendo en sus últimas fechas un total de más de dos millones de espectadores, motivo que la ha mantenido al mando tres años con este 2024.

Andrea en posada de Televisa. Instagram @andy_rodriguez

Pero tal parece que no todos están de acuerdo con que permanezca, pues Andrea para recibir el comienzo de su tercer ciclo produciendo la emisión matutina, realizó un cambio en la escenografía, por lo que Gutiérrez en su cuenta de X, antes Twitter, expresó lo que piensa: "¿El cambio de escenografía qué? Si lo que deberían de cambiar es algo radical de formato, de fórmula, de conductores, primero Andrea debe entender que está muy lejos de ser Magda (que en Gloria de Dios este) y dos que ¡jamás pudo con el paquete! Ya chole con HOY".

Con este mensaje deja en claro que deja en claro que en su perspectiva, deberían de despedir a varios conductores que no aportarían y que no está conforme con lo logrado por Rodríguez Doria pese a los altos números gracias a Las Estrellas Bailan en Hoy. Cabe mencionar que hasta el momento la tía de Andrea Escalona no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que pronto dé una respuesta.

Fuente: Tribuna del Yaqui