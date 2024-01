Yeri Mua advierte que podría cancelar colaboración con Dani Flow por polémica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dani Flow alcanzó popularidad gracias a sus explicitas letras mismas por las que se autonombra el 'Rey del Morbo' y es tal el furor que ha alcanzado en los últimos meses que se ha posicionado en la cabeza de las principales listas de popularidad, además de que algunos artistas como Bellakath han aceptado colaborar con él.

Yeri Mua es una de las estrellas que quiso fusionar su talento con el originario de Irapuato y puso de cabeza a sus fans al anunciar hace algunas semanas que este 2024 lanzaran un tema, el cual al parecer ya grabaron, pero ahora podría no salir a la luz debido a la polémica que envuelve al intérprete de Reggaetón Champagne.

Y es que este fin de semana Dani Flow se volvió tendencia por una entrevista que otorgó hace un tiempo al podcast de 'Charly Galleta', donde defendió a su amigo Rix, quien fue declarado culpable por el delito de abuso sexual en contra de la influencer Nath Campos, a quien desacreditó al poner en tela de juicio su palabra, argumentando que después de los hechos ella seguía saliendo con el youtuber.

Además, despotricó contra las mujeres que acuden a las marchas feministas y causan destrozos, asegurando que ni mujeres deberían llamarse: "Las morras que se agarran del feminismo para su p...ta locura; esas morras necesitan atención", palabras que causaron molestia y comenzaron a cancelarlo en redes sociales, pidiendo que dejen de escuchar su música, así como de darle importancia a alguien que apoya a un abusador y que promueve el misoginia.

Esta polémica alcanzó a la 'Bratz Jarocha', pues algunos cibernautas comenzaron a tundirla por colaborar con él, así que no tardó en salir a defenderse y en pintar su raya, pues no le parece justo que mezclen su faceta profesional con lo que sucede con otros artistas, además de que no estaba al tanto de todo lo que había sucedido, pero fue clara al decir que si no había disculpas de por medio no lanzaría este tema a pesar de que ya trabajaron en él.

Aquí lo dejaré claro: 'Si no veo una disculpa sincera ante las declaraciones en contra de la mujer, no saldrá jamás la canción ni habrá ninguna participación. La pregunta aquí es, ¿por qué me funan a mí?'", escribió.

Por su parte, Dani Flow realizó un live para aclarar la polémica, pero se mantuvo firme en su postura y dijo ser amigo de Rix y que por lo que tiene entendido no es ningún abusador, aunque dijo no estar contra el movimiento feminista, pero sí de quienes se cuelgan de esto para generar destrozos o afectar a los hombres.

Finalmente, el cantante se disculpó de alguna forma: "Me disculpó por decir que las delincuentes no deberían llamarse mujer, seguiré trabajando por ustedes, hombres y mujeres", comentó aunque hasta ahora se desconoce qué pasará con el tema que grabó con Yeri Mua, así como su participación dentro de su gira.

