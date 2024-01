"A la basura": Andrea Legarreta así respondería a insultos de Anette Cuburu en vivo de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas y reconocida presentadora de TV, Andrea Legarreta, acaba de dejar a más de uno sorprendido en Televisa, ante al que podría ser su contundente respuesta ante todos los insultos que ha recibido por parte de la reconocida conductora, Anette Cuburu, en pleno programa en vivo de Hoy, en el cual ha expresado que piensa tirar "a la basura" todo el hate.

Como se sabe, Cuburu en una entrevista con la reconocida presentadora y periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, empezó el año envuelta en polémica, debido a que destrozó a Legarreta, tachándola de ser el peor ser humano y deseándole lo peor, además de referirse a ella como: "Una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años, que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabe, nadie debe poner cara de sorpresa porque todo mundo lo sabe, entonces, me da mucha flojera".

Ante este hecho, el pasado lunes 8 de enero, en una entrevista a las afueras de las instalaciones de Televisa, respondió de forma contundente con este mensaje: "No voy a hablar mucho al respecto, solamente decir que a mí nadie me ha regalado nada. Tengo una carrera, desde los 8 años de edad yo entré aquí a Televisa y mi trabajo lo respalda. Al final, pues siento también que ella está odiando a la persona incorrecta. No sucedió lo que ella piensa que sucedió. Yo no fui a decir que ella tenía algo con el 'Negrito' (Raúl Araiza), no me corresponde ni me interesa la vida de nadie".

Anette y Andrea. Internet

Pero, antes de este hecho, durante la sección de Por El Placer de Vivir, conducida por el reconocido conferencista, César Lozano, hablaron sobre la mejor manera que cada conductor tiene para desintoxicar su cuerpo y su mente para poder empezar con el pie derecho este 2024 en este tipo de temas, en el cual Legarreta le tocó hablar sobre como poder depurar su cuerpo de todo lo malo.

Aunque habló sobre una mejor alimentación, tomar más agua y más ejercicio, la famosa actriz de Vaselina expresó que algo que ayuda al cuerpo a verse bien y mantenerse sano, es "tirar a la basura" todo lo malo, las cosas que llenan de odio su mente y espíritu, destacando que es mejor apapachar a los seres amados que están vivos y que puedes demostrar todo ese cariño y respeto que existe, a lo que Lozano declaró que eso era verdad, que mantener odios causaba enfermedades, y aunque nunca mencionó a Cuburu, se cree que se refería a estos ataques.

