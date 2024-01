Andrew Garfield y Cynthia Erivo protagonizarán la nueva adaptación de '1984'; esto se sabe

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Andrew Garfield y Cynthia Erivo liderarán la nueva adaptación de audio de Audible de la icónica obra 1984 de George Orwell. Este proyecto, que promete ser fiel a la esencia original de Orwell, se centra especialmente en la relación romántica entre los personajes principales, Winston y Julia.

La adaptación cuenta con un elenco estelar que incluye a Andrew Scott como O'Brien y Tom Hardy en el papel de Gran Hermano. Dirigida por la cineasta inglesa Destiny Ekaragha, la producción busca explorar de manera más profunda la relación entre Winston y Julia en el contexto distópico del libro.

La fecha de estreno de este drama de audio está programada para el 4 de abril y ofrecerá a los oyentes una experiencia única al sumergirse en la distopía creada por George Orwell. La película original, conocida por su fuerte crítica a los regímenes totalitarios y la pérdida de libertades individuales, ha sido adaptada en varias ocasiones, pero esta versión de Audible promete un enfoque fresco y novedoso.

La banda sonora de la adaptación es una colaboración entre Matthew Bellamy y el compositor Ilan Eshkeri. Esta partitura original será interpretada por una orquesta de 60 músicos en el prestigioso estudio Abbey Road, lo que añade un componente épico a la producción. La combinación del elenco principal y la impactante banda sonora promete ofrecer una experiencia auditiva extraordinaria.

Aurelie de Troyer, jefa de contenido regional para Europa de Audible, expresó su entusiasmo por el proyecto, destacando la calidad del elenco y la magnitud de la banda sonora. La ejecutiva afirmó que "estamos en 1984 como nunca antes lo habías escuchado" y resaltó la actuación de Andrew Garfield como Winston.

El elenco de esta adaptación también incluye a Romesh Ranganathan como Parsons, Natasia Demetriou como la Sra. Parsons, Chukwudi Iwuji como Charrington, Francesca Mills como Syme, Katie Leung como Ling, Alex Lawther como Ampleforth, entre otros talentos destacados.

Garfield, conocido por sus roles en producciones como Under the Banner of Heaven y Spider-Man: No Way Home, ha generado expectación por su capacidad actoral. Por su parte, Erivo, destacada por su participación en Luther: The Fallen Sun y próxima protagonista de Wicked, añade su talento a este proyecto.

Con el estreno mundial programado para el 4 de abril en Audible, 1984 se posiciona como una adaptación atractiva y llena de talento, explorando aspectos menos explorados de la obra original a través de la potencia del audio y la interpretación magistral de un elenco estelar.

