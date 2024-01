Anette Cuburu vuelve a arremeter contra Andrea Legarreta en VIDEO: "No le tengo miedo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas Anette Cuburu ha aparecido en todos los titulares de la prensa debido a que envió un comunicado de prensa para responder a las recientes declaraciones de Andrea Legarreta, a quien tachó de ser una "señora doble moral" y señaló que ella no toleraría que nadie se metiera con sus hijos. Y aunque la conductora aseguró que ella no piensa volver a dar replica a este pleito, ya volvió a hablar al respecto.

Horas más tarde de difundir su mensaje, la también actriz originaria de Mexicali apareció como invitada en el programa de radio de Maxine Woodside, donde volvió a hablar pestes de Legarreta, asegurando que fue la conductora del programa Hoy quien comenzó el pleito. 'La Cuburu' explicó que ella decidió 'revivir' el pleito porque en diciembre su hijo llegó a casa y le mostró una entrevista donde Andy estaba hablando mal de ella.

Mi hijo llegó y me dijo: ‘esta señora que trabaja para mi papá está hablando mal de ti, mira lo que está diciendo de ti’. Fue antes de Navidad. Es una entrevista de Mara Patricia Castañeda, Andrea Legarreta fue a hablar de mí. Yo creo que ella tiene cosas más interesantes qué decir en vez de estar hablando de mí".

Al parecer, la entrevista de la que habla Anette es una que se grabó hace varios años, cuando precisamente ella habló primero de Andrea. "Cuando alguien se enoja pues por algo se enojó. Hubo alguien que lo dijo primero", explicó la extrabajadora de TV Azteca. Siguiendo con las declaraciones, Cuburu aseguró que no le importa a quién tenga que responder con tal de seguir defendiendo a sus hijos.

Yo siempre voy a proteger a mis hijos por sobre todas las cosas y de quien sea. No le tengo miedo a nadie, absolutamente a nadie. Se llame como se llame, tenga el puesto que tenga, a mí me vale", precisó.

Además de Maxine, también estaban presentes en la entrevista Shanik Berman y Ernesto Buitrón, ambos colaboradores del programa Hoy; en varias ocasiones el reportero trató de hacer entender a Anette que una guerra de declaraciones no era la forma de resolver el conflicto con Andrea y ella respondió diciendo que no le interesa estar bien con su colega: "A mí me da igual, yo no la hago ni en mi vida. Cuando hablan algo de ti pues contestas".

La exintegrante de Venga la Alegría mencionó que en estos momentos de su vida se siente plena, por lo cual no tiene tiempo ni ganas para meterse en problemas: "Tengo una vida increíble, maravillosa, llena de amor. Estoy enamorada de un novio increíble. A mucha gente que habla de mí ni siquiera la hago en este planeta". Asimismo, Cuburu aseguró que a diferencia de Andy, ella ha construido una carrera sin estar en un solo escándalo.

La popó flota, siempre sale a la luz. No he hecho mi carrera a base de chismes ni me gusta andar en la boca de la gente ni me peleo con la gente".

Fuente: Tribuna