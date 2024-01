Christian Oliver: Filtran desgarradora noticia de la esposa y causa del desplome del avión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A varios días de que se anunciara la terrible muerte del reconocido actor y empresario, Christian Oliver, a través de redes sociales y medios de comunicación se acaba de filtrar una desgarradora noticia respecto a la esposa de este, la también actriz, Jessica Klepser, además de dar una causa más específica debido al tan mencionado y trágico desplome de la avioneta que lo llevaba a él y a sus dos hijas.

Como se sabe, el pasado viernes 5 de enero del año en curso, se informó del lamentable accidente aéreo en el que el histrión de origen alemán perdió la vida junto a sus dos pequeñas menores de edad, Annik de 12 años y Matilda de 10 años, en medio de sus vacaciones de fin de año por el Caribe, después de que su piloto, Robert Sachs, alcanzó a informar que "experimentó dificultades" y su vehículo cayó en picada al océano, lo cual fue capturado en video y circulado en redes sociales.

Ante este hecho, Jessica mediante la cuenta de Instagram que creó de la fundación que creo tras su tragedia, reveló que las fallas ocurrieron debido a que el avión monomotor en el que viajaban presentó problemas de su motor, haciendo que todos los sistemas se apagaran y no pudiera manipular la nave en búsqueda de amortiguar el golpe. Hasta el momento se desconoce aún que provocó que su motor se detuviera, pero se espera que pronto salgan más informes.

Jessica se despide de su esposo e hijas. Instagram @wundabarpilates

De igual forma, la esposa del actor de Alarm Für Cobra 11 mediante la sociedad de GoFundMe compartió un comunicado en el que pedía el apoyo de sus fans para que les diera unas donaciones para poder costear los gastos y llevar de "regreso a casa" a Christian y sus dos pequeñas, así como el proceso legal que se solicita y los servicios funerarios, que se traducía en poco más de 100 mil dólares, los cuales reunió en alrededor de 14 horas después de la creación del link.

Pero eso no es todo, sino que también se reveló que el dolor de perder a sus dos pequeñas y su amado esposo, ha decidido tomar terapia, pues ya le ha estado afectando mentalmente y ha confesado que necesita de ayuda para poder sobrellevar y entender lo que sucedió en medio de toda la dicha y felicidad que estaban viviendo las menores de edad junto al actor de Saved by the Bell: The New Class.

Fuente: Tribuna del Yaqui