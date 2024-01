El hijo de Yahir, Tristán Othón asegura que su madre es la única que no lo juzga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos años, Tristán Othón Fierros ha estado en medio de la polémica debido a sus problemas de adicciones y decisiones que ha tomado, pues desde que tenía 13 años se inició en el mundo de las drogas y el consumo de alcohol, lo cual lo ha llevado a estar anexado, así como a tener fuertes problemas que incluso le han costado el distanciamiento con su padre Yahir.

De acuerdo a sus propias declaraciones, el joven a sus escasos 16 años ya consumía sustancias más adictivas como el LSD, pero a pesar de todo el exacadémico y su madre lo han apoyado en busca de que retome las riendas de su vida, pero él asegura que es su progenitora la única que nunca lo ha juzgado a pesar de sus recaídas y todo lo que ha vivido.

Mi mamá se mete en mi vida y no hay bronca, porque ella nunca me juzgó", contó en entrevista.

Frente a las cámaras de Qué Buen Chisme, el joven cantante compartió que su madre le dijo desde pequeño que lo iba a apoyar en cualquier cosa que quisiera hacer, siempre que fuera el mejor en ello y se lo agradece, pues nunca lo ha dejado sólo, incluso cuando ha tenido recaídas u otros problemas.

Tristán asegura estar completamente rehabilitado y enfocado en su carrera musical, pues recientemente lanzó su primer tema que lleva por nombre Mezcal Naranja, pero es sólo el comienzo de una carrera que quiere hacer siguiendo los pasos de su talentoso padre, el cual le gustaría que en algún momento escuche su trabajo y colaboren.

Otro de los escándalos del hijo mayor de Yahir fue su incursión en la plataforma de OF, donde ofrece contenido exclusivo subido de tono, pues expone su cuerpo y su intimidad a cambio de dinero, lo cual provocó el enojo de su padre, pero es algo que no piensa dejar, pues considera que: "Todos somos un producto andante, pero hay gente que no se sabe vender".

Hablando de la página azul, sí suscríbanse. Nunca se me hizo un problema y los que me dejaron de hablar fueron personas cercanas de mi familia, pero ese es su problema yo nací de mi madre".

De este modo, Tristán habría lanzado indirectas hacia Yahir, pues el único apoyo que reconoció fue el de su madre y recalcó que el intérprete de La Locura se alejó de él en cuanto supo que vendía contenido para adultos, así como por otros problemas que tuvo, lo cual deja en evidencia que no han tenido ningún acercamiento y que su reconciliación está lejana.

