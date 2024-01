Exhiben videos de las agresiones y amenazas de Akasha contra Alemán; ambos se violentaban

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El caso del rapero Alemán podría dar un giro importante luego de que se viralizaran fuertes imágenes en las que se aprecia que también fue agredido por su expareja, quien lo expuso a principios de diciembre al mostrar en redes sociales fotografías de las lesiones que le habría provocado tras una fuerte discusión, lo cual como era de esperarse causó indignación.

El intérprete de Grandes Ligas guardó silencio por semanas al respecto y su imagen quedó sumamente afectada, pues pregonaba el cuidado hacia la mujer, pero resultó que violentaba a Akasha en su relación, no sólo verbalmente, también de forma física dejándole moretones y otras marcas en el cuerpo.

Para limpiar su nombre, Alemán ofreció hace un par de semanas una conferencia de prensa en la que negó violentar a su ex, pero reconoció que su relación se volvió "codependiente y muy tóxica" al punto de que los dos se causaron gran daño, razón por la que decidió marcar su distancia y ofreció disculpas a sus fans y a la modelo por todo lo malo que pasaron.

Tras esta aparición, Akasha habría intentado extorsionar al rapero con una fuerte cantidad de dinero y el patrocinio de algunos materiales discográficos, así lo dio a conocer el abogado del famoso, quien lo acompañó el pasado 3 de enero a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para presentar cargos en su contra, pues le habría solicitado estos recursos a cambio de guardar silencio o incluso echarse la culpa de las imágenes en las que se mostró golpeada.

Akasha también lo agredía

Aunque nada justifica la violencia que vivió Akasha, ahora el influencer Temach expuso una serie de videos en los que se aprecia que la famosa también agredía al cantante, le exigía dinero y le lanzaba amenazas, lo cual da muestra de la pésima relación que tenían en la que las faltas de respeto y los golpes eran ingredientes comunes entre ambos.

En uno de los clips que ya se viralizaron en las redes se aprecia a la joven bastante alterada y agresiva, asegurando que ya no quería estar más con el originario de Cabo, San Lucas: "Dame bastante dinero para que yo me pueda ir a rentar algo, no me quiero ir a la casa de mi mamá a vivir ahí… me quiero largar de aquí, ya no quiero estar contigo", le grita Akasha.

"No tienes que estar haciendo esta movie, cálmate, como si estuviera pasando algo gravísimo", le responde Alemán, quien trata de calmarla. Pero ella responde: "Vete a la mi…rda, te voy a romper todas tus pantallas antes de irme, pen…jo de mi…rda", replicó y acto seguido empezó a lanzar todo lo que estaba en su paso y advirtió que destruiría toda la casa.

Hasta el momento de publicación de esta nota, Akasha no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ha levantado cargos contra el cantante, quien sí hizo lo propio, así que pronto tendrán que verse las caras en los juzgados, pero se espera que salgan a la luz más pruebas de ambas partes de la violencia que ejercieron mientras fueron pareja.

Fuente: Tribuna