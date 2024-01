Kimberly La Más Preciosa acepta recibir terapia para salvar su matrimonio con Óscar Barajas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Kimberly La Más Preciosa acaparó la atención de las redes sociales el pasado fin de semana, luego de que protagonizara una fuerte discusión con Óscar Barajas en plena transmisión en vivo, luego de que descubriera que su marido había aceptado sustancias ilícitas en la fiesta en la que se encontraban en Mérida.

La famosa se puso muy mal que incluso le devolvió el anillo de matrimonio, asegurando que no iban a seguir juntos hasta que dejara su vicio, aunque después aceptó que ella también consume: "Yo lo que entiendo es que él prefiere su maldito vicio que yo y yo no le digo que yo no o que tampoco, yo también consumo sustancias, pero déjenme decirles que es muy raro, pero lo más gordo que me cae es que me cante como si él me la comprara, hasta eso nunca, al contrario, yo le ando prestando para que compre, pero pues bueno".

Después de varios minutos entre gritos y reclamos, Óscar optó por irse con su maleta, pero poco les duro el distanciamiento ya que esa misma noche se reconciliaron y eso le ha costado todo tipo de comentarios a la integrante de 'Las Perdidas', pues muchos de sus fans insisten en que no le conviene estar con esa pareja, pero ella demostró que está dispuesta a todo por mantener su matrimonio.

Kimberly La Más Preciosa y su esposo Óscar Barajas siguen juntos | Instagram @kimberly_lamaspreciosa

Kimberly La Más Preciosa rompe el silencio

A través de una transmisión en vivo, la influencer decidió hablar del bochornoso pleito que sostuvo con su marido, pues destacó que diferentes medios de comunicación la buscaron para dar entrevistas al respecto y prefirió no hacerlo para que no se hiciera más grande de lo que fue, aunque considera que es algo que todas las parejas viven en algún punto de su relación, aunque es consciente que no está bien que peleen a cada rato y por ello está dispuesta a tomar terapia.

Yo hablé con él y le dije no va a salir en mi contenido, porque es en lo que trabajo, le dije que se enfoque en su carrera de enfermería que es lo que estudio. Sí voy a ir a terapia y me dijeron que era mejor ir separados, así evitarnos problemas y creo que va a ser raro que salgan", comentó.

Finalmente, Kimberly 'La Más Preciosa' reconoció que tanto ella como su pareja han cometido errores, por lo que van a trabajar en ello y tratar de disfrutar el tiempo que les sea posible su relación, la cual ya no piensa exponer tanto en las redes, aunque considera que es una forma de mostrarse tal cual es con sus fans y que aprendan de los errores que a veces suele cometer.

Fuente: Tribuna