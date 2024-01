Lector de labios confirma que Taylor Swift y Selena Gomez sí hablaban sobre Kylie Jenner

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de la gran polémica dentro de los Golden Globes sobre el desprecio del reconocido y guapo actor, Timothee Chalamet, por orden de la reconocida influencer y famosa empresaria, Kylie Jenner, un experto lector de labios acaba de brindar una entrevista en la que ha confirmado que las grandes amigas, la talentosa cantante, Taylor Swift, y la querida actriz y también cantante, Selena Gomez, cuando murmuraban sí hablaban de la pareja antes mencionada.

Como se sabe, Jenner, Chalamet y las dos estrellas femeninas antes mencionadas, el pasado domingo 7 de enero, asistieron a la edición 81 de los Globos de Oro, en la que premiaron lo mejor del año 2023 desde el elegante Hotel The Beverly Hilton ubicado en Beverly Hills, California, donde llamaron la atención de los presentes y los millones de espectadores alrededor del mundo, cuando la creadora de Bad Blood y Gomez se reunieron a chismear un poco.

En el video que circuló por todos lados, las dos amigas de la industria junto a Keleigh Sperry, murmuraban entre ellas y hacían gestos de sorpresa, lo que se dijo que se debía a que supuestamente Jenner le prohibió a su actual pareja, Timothee, que aceptara tomarse una foto con la intérprete de Wolves en el evento de entrega de premios, y por ende entre las tres no pararon de burlarse y hablar sobre las actitudes de la hermana de Kendall Jenner.

Selena chismea con Taylor y Keleigh. Internet

Aunque esto era un simple rumor dado a que nadie pudo escuchar lo que decían, el experto en lectura de labios, Jeremy Freeman, brindó una entrevista en la que afirmó que Chamalet sí le negó una foto a su coestrella en el filme Un Día Lluvioso en Nueva York, y que sí era lo que estaban conversando, destacando que Gomez dijo: "No quería una foto conmigo. Él dijo no", que Keleigh preguntó si hablaba del actor y ella dijo sí, mientras que no pudo decir lo que expresó Swift al haberlo hecho al oído de sus colegas.

Pero, mientras que el experto señaló que la intérprete de Like a Love Song y la de Lover sí estaban tocando el mencionado drama, una fuente a su vez desmintió lo dicho e insistió en que en realidad Selena "nunca vio ni habló" con el reconocido actor de Hollywood, por lo tanto "nunca se acercó a ellos y les pidió una foto", así que jamás se lo negaron, sin embargo, no reveló que es lo que estaban hablando.

Fuente: Tribuna del Yaqui