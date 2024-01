Luto en el cine: Muere Adan Canto, mexicano que actuó con Eiza González y triunfó en Hollywood

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo nuevamente se vistió de luto debido a que hace algunos momentos se confirmó la muerte del actor mexicano, Adan Canto, quien es originario del estado de Coahuila y quien realizó varios trabajos en Hollywood. De acuerdo con información reciente, el intérprete de falleció a los 42 años tras una trágica batalla contra el cáncer de apéndice, enfermedad a la que se enfrentó en silencio.

Según reportes publicados en el sitio Deadline, el artista que pasó de ser un cantante en la Ciudad de México a un popular actor de Hollywood perdió la vida desde el pasado lunes 8 de enero. Su más reciente trabajo en el séptimo arte y la televisión fue dentro de la serie The Cleaning Lady de la cadena Fox, donde obtuvo el papel protagónico durante las primeras dos temporadas.

Lamentablemente, Canto no pudo unirse a las grabaciones de la tercera temporada, debido a que su enfermedad se agravó considerablemente. El histrión nació en Ciudad Acuña, Coahuila, el 5 de diciembre de 1981, Adan vivió durante su infancia en Texas, Estados Unidos, pero en su adolescencia se mudó a la capital de México para buscar una carrera musical.

El actor dio sus primeros pasos en la industria del entretenimiento dentro de comerciales y programas de televisión. Uno de los proyectos donde logró fama fue dentro del filme X Men: Days of future past interpretando a Susnpot. Su salto a la fama internacional lo dio en 2013, cuando se unió al reparto de la serie dramática The Following, de Fox, donde interpretó al personaje Paul Torres.

El mexicano también apareció en la serie de Netflix Narcos, el drama político de ABC/Netflix Designated Survivor y la serie estelar de ABC Blood & Oil. En proyectos mexicanos, Adan tuvo un papel de reparto en la cinta Sin memoria que protagonizó Martha Higareda, además de que tuvo papeles estelares en dos películas mexicanas recientes Amar no es querer y Casi 30, en esta última actuando junto a la reconocida Eiza González.

Durante su carrera artística, Adan Canto conoció a su esposa, la escultora y pintora Stephanie Lindquist, con quien se casó y procreó dos hijos. De hecho su última publicación en Instagram es una fotografía en la que aparecen los cuatro juntos, acumulando hasta ahora más de 14 mil Likes y decenas de muestras de cariño. Descanse en paz.

