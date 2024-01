Maribel Guardia no ha podido entrar a la habitación de su hijo Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi un año del lamentable fallecimiento de Julián Figueroa, quien perdió la vida a los 27 años a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, Maribel Guardia sigue tratando de continuar con su vida a pesar del dolor que le causa su ausencia, así que se dio un merecido descanso junto a su familia por Estados Unidos para agarrar fuerzas y seguir trabajando.

Aunque ha mostrado fortaleza, la actriz confiesa que el dolor no cesa y es consiente que es algo que a va a perseguir: "Hay que continuar viviendo, pero es un dolor que me va a acompañar toda la vida y hay que aprender a vivir con él", contó y dijo sentirse querida por todos los mensajes que ha recibido de parte de sus fans y de otras madres que le han compartido sus historias, lo cual le hace recordar que no es la única que enfrenta una pérdida tan grande.

Tras cuestionarle acerca de lo que tiene preparado para el año luctuoso de su hijo, la costarricense indicó que espera hacer una misa para orar por el descanso de Julián, pero revela que quiere ver si se atreve a desprenderse de sus cenizas que reposan en su sala, aunque sabe que no le será fácil ya que de ese modo lo siente cerca y le da tranquilidad.

Maribel Guardia quiere comenzar a desapegarse de las cosas de su hijo | Imagen especial

Estoy viendo si puedo dar el paso de desprenderme de las cenizas de Julián, quizás cuando cumpla un año le haré una misa… Me siento muy bien teniéndolo en la casa, me da mucha paz. Todavía no puedo entrar a su cuarto, es un proceso y lo haré cuando sienta que pueda", compartió.

Por otro lado, la estrella de Lagunilla Mi Barrio habló de su participación en 'Las Mañanitas a la Virgen', donde se quebró en llanto: "Para mí fue increíble estar frente a la Virgen, por la conexión que tengo con ella desde que le ofrecí a Julián y por todo lo que me paso cuando murió. Tengo una Virgen en mi camerino y siempre le rezo, entonces lo hice por él antes de saber que mi hijo estaba muerto, quería reclamarle, pero después me hinque y le di las gracias", compartió.

Finalmente, Maribel Guardia habló de sus proyectos profesionales para 2024, pues regresa al teatro y quiere grabar algunos proyectos para plataformas como Netflix, dado que por la muerte de su hijo canceló varios de ellos, así que quiere retomarlos para distraer su mente y consentir a su público.

