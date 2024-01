¿Michelle Renaud, embarazada? Matías Novoa se sincera en 'Hoy' y hace fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido galán de melodramas, Matias Novoa, recientemente acaba de brindar una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en donde decidió sincerarse sobre su boda, respondiendo a cada una de las dudas alrededor de esta, además de hacer una fuerte confesión sobre como es que se dieron las cosa a casi dos años de haber confirmado su relación sentimental, ¿acaso Michelle Renaud sí se encuentra embarazada?

Como se sabe, el pasado 9 de diciembre del año en curso, Renaud y Novoa confirmaron que llegaron al altar en una ceremonia secreta con solo sus amigos y familiares más cercanos. Ahora, tras un mes de su unión matrimonial, el actor de Cabo acaba de confesarse y hablar sobre como se dio todo: "En nuestra relación siempre ha habido sorpresas y ésta también fue una sorpresa para los dos, el decir: '¿Sabes qué?, ¡Nos casamos!'.

Ante esto, el reconocido histrión confesó al reportero del matutino de la empresa San Ángel, producido por Andrea Rodríguez Doria, expresó que todo fue demasiado rápido y temían que no saliera perfecto o que no estuvieran todos sus seres amados, pero que al final todo salió de maravilla: "Lo organizamos rapidísimo, invitados a nuestros seres queridos, todos, no faltó ninguno de los que invitamos y fue mágico. Cuando haces las cosas muy apresurado, en esas fechas, la gente sale de viaje, tiene otros planes, pero todos pudieron ir".

Matías con Michelle y los hijos de ambos con parejas anteriores. Internet

De igual forma, el ahora esposo de la también estrella de melodramas de Televisa, expresó la gran felicidad que siente actualmente al ver todo lo que están formado, lo especial que resultó el momento de su enlace matrimonial con Michelle con sus hijos como testigos y también de acuerdo con esta: "Se armó una boda bien bonita, chiquita, con mucho amor, con nuestros niños que también se vieron súper conmovidos con nuestra unión, así que fue súper especial".

Finalmente, cuando se le expresó al actor de La Herencia sobre tener sus hijos al lado de su coestrella en la mencionada novela, declaró que no tienen prisa, y simplemente expresó que: "Estamos disfrutando primero a nuestros niños, que crezcan y cuando el universo quiera y nosotros nos pongamos de acuerdo que venga el siguiente". Cabe destacar que desde la boda se dice que Michelle está embarazada dado a que en las fotos se ve una prominente pancita que la delata.

