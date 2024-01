Nicole Kidman por primera vez menciona su divorcio con Tom Cruise

Estados Unidos. - La talentosa actriz australiana, Nicole Kidman, de 56 años, reveló recientemente detalles agridulces sobre el momento en que ganó su primer Oscar en 2003, por su interpretación de Virginia Woolf en The Hours. Este logro significativo ocurrió poco después de finalizar su divorcio con el actor Tom Cruise, de 61 años, tras 11 años de matrimonio.

Kidman compartió sus sentimientos con el autor Dave Karger en su nuevo libro 50 Oscar Nights, expresando que, a pesar de los desafíos personales, su vida profesional estaba en ascenso. Tras la ceremonia, en lugar de celebrar de manera ostentosa, la actriz optó por una comida para llevar que compartió en el suelo del Hotel Beverly Hills con su familia.

Estaba luchando con cosas en mi vida personal, pero mi vida profesional iba muy bien. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Me fui a casa y terminé pidiendo comida para llevar y comiéndola en el piso del Hotel Beverly Hills. Me senté en el suelo del hotel a comer patatas fritas y una hamburguesa con mi familia y me fui a la cama. Fue entonces cuando me di cuenta. Fui, necesito encontrar mi amor; Necesito un amor en mi vida. Porque se supone que esto es cuando dices: 'Esto es nuestro'", confesó Kidman.