"¿Qué esperaban?" Maryfer Centeno analiza las polémicas declaraciones de Dani Flow

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dani Flow es tendencia en redes sociales desde el pasado fin de semana, luego de que se viralizara una entrevista que otorgó hace más de un año al podcast 'Charly Galleta', donde mostró su apoyo al youtuber Rix, quien fue declarado culpable por el delito de abuso sexual contra Nath Campos, asegurando que fue una "pen…jada" que lo metieran a la cárcel, pues la joven habría salido con él aún después de lo que dijo que le hizo.

El cantante, también arremetió contra las mujeres que salen a marchar y realizan pintas, cuestionó el movimiento feminista y dijo querer ser el suficiente padre para que su hija no se una a ninguna de esas olas, lo cual evidentemente causó polémica y comenzaron a cancelarlo en redes, al punto que tuvo que salir a disculparse, aclarando que únicamente se refería a quienes se aprovechan del feminismo para causar daño.

Tras sus polémicas declaraciones, Maryfer Centeno decidió emitir su postura basándose en sus conocimientos como experta en lenguaje corporal y asegura que no debería asombrar al público lo que dijo el polémico reguetonero, dado que siempre ha sido así su personalidad y que nunca ha temido al qué dirán.

Fue a través de su cuenta oficial de TikTok, donde la famosa grafóloga habló acerca del escándalo que envuelve al llamado 'Rey del Morbo': "¿Pero qué esperaban de Dani Flow? ¿Realmente nos sorprende lo de Dani Flow? A mí no. El personaje que hemos visto, las canciones que canta y que interpreta van totalmente en ese sentido", indicó.

Maryfer Centeno ve tolmente sincero a Dani Flow | Captura TikTok

Aquí puedes ver el video

De igual forma, Centeno hizo hincapié en que toda la vida del originario de Irapuato es irreverente, incluyendo su relación poliamorosa que presume: "Es congruente con el personaje que hemos visto, que tiene esposa, que tiene novia y además dicen que las dos están de acuerdo, yo no lo dudo... Me parece que, si alguien esperaba una óptica diferente de Dany Flow, dado que sus canciones tienen esa irreverencia. Es provocador, me parece que tampoco debería de sorprendernos mucho", aseguró.

Para cerrar con su video, Maryfer Centeno fue clara al decir que Dani Flow no sólo fue congruente, sino que también es parte de la clave de su éxito ya que justo su personalidad es lo que lo ha llevado a ganarse miles de seguidores: "Podemos no estar de acuerdo con lo que él dice, pero ¿qué esperábamos, no?, vamos, y lo digo con todo el cariño y el respeto del público a la audiencia, además creo que de alguna forma esto le gusta a sus seguidores y él está para agradarles".

Fuente: Tribuna