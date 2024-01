René Strickler comparte su felicidad tras enterarse que se convertirá en abuelo

Ciudad de México.- El reconocido actor argentino, René Strickler no cabe de la felicidad desde que se enteró que va a debutar como abuelo gracias a su hijo Yanick y su esposo, quienes después de un año de matrimonio decidieron hacer crecer la familia y comenzaron a buscar opciones para cumplir su sueño, lo cual están a punto de conseguir.

Aunque el galán de Televisa es muy hermético con sus asuntos personales, contó ante las cámaras de Eden Dorantes lo bien que se sintió al enterarse de la noticia, aunque no ha querido preguntar detalles acerca del método que utilizaron ni nada al respecto, pues quiere limitarse a consentir a su nieto, quien será un varoncito de acuerdo a lo que compartieron en el 'gender reveal'.

Me avisaron y me encantó, después pude asistir a una reunión familiar donde fue la noticia a todos, abierta, así que, ¿qué te digo? Feliz, feliz, no puedo pedir más", compartió.