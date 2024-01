Shanna Moakler vuelve a arremeter contra Travis Barker y Kourtney Kardashian

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La modelo de 48 años, Shanna Moakler, ha lanzado fuertes acusaciones contra su exmarido, el músico Travis Barker, de 48 años, alegando que es un "mujeriego" y que utiliza su riqueza para impresionar a sus hijos con regalos caros y experiencias que ella no puede proporcionar. Moakler tiene dos hijos con Barker: Alabama, de 18 años, y Landon, de 20, además de ser padrastro de su hija Atiana, de 24 años.

En una entrevista reciente en el podcast Dumb Blonde de Bunnie XO, Shanna Moakler expresó su descontento, acusando a Travis Barker de tener problemas con el alcohol y de ser adicto. Criticó la relación de Travis con la familia de su actual esposa, Kourtney Kardashian, calificándola como "repugnante" y lo acusó de practicar la "alienación parental".

Moakler afirmó que Travis Barker utiliza su riqueza para impresionar a sus hijos y mostrar una imagen de "súper papá". Señaló que la entrada de Barker a la vida de Kourtney Kardashian generó una alienación paterna, donde él buscaba ser el mejor padre en términos materiales.

La modelo expresó su frustración al no poder competir con el estilo de vida lujoso que Travis ofrece a sus hijos. Moakler dijo: "No puedo darles eso. No tengo acceso a eso. No tengo el dinero para hacer eso. No puedo comprarles Prada cada dos semanas y esas cosas".

Moakler también destacó las diferencias en los estilos de vida, señalando que su hogar no es una mansión como la de Travis Barker y que no puede ofrecer las extravagancias a las que sus hijos tienen acceso con él. Shanna subrayó que, a pesar de las limitaciones económicas, ella está presente como madre y dispuesta a amar a sus hijos incondicionalmente.

Las acusaciones de Shanna Moakler han generado atención, destacando las tensiones y desafíos en las relaciones familiares, especialmente cuando se mezclan con la fama y la riqueza. Travis Barker y Kourtney Kardashian aún no han respondido públicamente a estas afirmaciones.

Fuente: Tribuna