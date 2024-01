Timothée Chalamet desmiente rumores de problemas con Selena Gomez durante los Globos de Oro

Comparta este artículo

Estados Unidos. - El reconocido actor Timothée Chalamet, de 28 años, ha salido al paso de los rumores que sugerían tensiones con su ex compañera de reparto Selena Gomez, de 31 años, durante la 81ª edición de los Globos de Oro. Chalamet, quien asistió como nominado, fue abordado por TMZ en Beverly Hills, donde aseguró que no hay ningún problema entre ellos.

El actor de Dune respondió un claro "no" cuando se le preguntó si su novia Kylie Jenner, de 26 años, le prohibió tomarse una foto con Selena. Además, afirmó que él y Selena están bien, desmintiendo cualquier especulación sobre un conflicto.

El incidente que generó los rumores ocurrió durante una pausa comercial de la premiación, cuando Selena se acercó a Timothée y Kylie. Aunque se captó a Selena susurrando algo a Taylor Swift, el actor confirmó que no hubo ningún desencuentro.

Selena y Taylor

El lector de labios forense Jeremy Freeman, quien analizó las imágenes para el medio DM, afirmó que Selena comentó sobre la negativa de Timothée a tomarse una foto con ella y expresó su preocupación por "molestarlos" a él y a Kylie. Freeman reveló detalles de la conversación entre Selena, Taylor y Keleigh Sperry, quien acompañaba a Swift en el evento.

A pesar de los rumores, durante la ceremonia de premiación, Timothée y Kylie fueron vistos mostrando afecto mutuo, besándose y mirándose apasionadamente. Testigos presenciales describieron su comportamiento como el de "un amor de cachorro".

Timothée Chalamet

La relación entre Kylie Jenner y Selena Gomez ha estado bajo escrutinio desde febrero de 2023, cuando Kylie se vio envuelta en acusaciones de burlarse de las cejas de Selena en un video de TikTok. Kylie negó cualquier hostilidad y aclaró que no había enemistad entre ellas.

Selena Gomez compartió fotos de su experiencia en los Globos de Oro, incluyendo imágenes con su coprotagonista de Only Murders in the Building, Meryl Streep, su novio Benny Blanco y su amiga Florence Pugh. La actriz expresó su alegría por estos encuentros en sus redes sociales.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner, quienes han estado juntos desde principios de 2023, han incrementado su presencia pública como pareja en los últimos meses. La pareja ha mostrado su felicidad y complicidad en diversas ocasiones, desmintiendo así cualquier problema en su relación.

Fuente: Tribuna