¿Tragedia en TV Azteca? Tras dejar 'Ventaneando', Bisogno da impactante noticia de su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y polémico presentador de TV, Daniel Bisogno, una vez más dio de que hablar, debido a que recientemente este finalmente rompió el silencio tras hablar dejado Ventaneando, dando una explicación a todos los rumores y una impactante noticia sobre su actual estado de salud que por meses ha preocupado a sus millones de seguidores, ¿acaso se espera una fuerte tragedia para TV Azteca?

Como se sabe, Bisogno tiene alrededor de casi tres décadas en la empresa del Ajusco formando parte de su tan exitoso vespertino, siendo uno de los tres conductores originales que aún permanecen al aire y que nunca han abandonado la emisión. Pero ahora, se dice que tras 28 años formando parte de la emisión habría quedado fuera, abriendo dos teorías del motivo que lo orillarían a esta toma de decisión tan drástica.

Primero se afirmó que era por su cuestión de estado de salud que es muy delicado aún, incluso se mencionó que necesitaría un trasplante de riñón, mientras que otros rumores apuntan a que sería su jefe, Ricardo Salinas Pliego, el que lo sacaría del aire a modo de suspensión por la queja que fue presentada en redes sociales por parte del periodista y presentador de TV, Pedro Ferriz Hijar, después de que Daniel hablara de su orientación sexual y presunta infidelidad a su esposa.

Daniel Bisogno. Internet

Por ese motivo es que la prensa al toparse con Daniel en el festejo del Día de Reyes de su obra de teatro, Lagunilla Mi Barrio, no dudaron en cuestionarle sobre su trabajo, a lo que fue muy contundente al expresar que se decían e inventaban muchas cosas sobre su posición, pero que la realidad era muy diferente, dado a que no está en riesgo de despido ni va a dejar su puesto, sino que se están preparando para festejar sus 28 años al aire y ya no prestaba atención a los rumores de medios que no considera serios, pidiendo lo mismo.

Finalmente, sobre su actual estado de salud se mostró muy contento al señalar que está mejorando mucho y poco a poco va saliendo de la situación tan delicada en la que se encontraba, por lo que podía decir que estaba muy contento y en calma, agregando una contundente negativa a tener VIH, a necesitar un trasplante y declarar que solamente fueron esos problemas del esófago y las venas esofágicas que se le reventaron, pero que ya todo está en orden y ha puesto una demanda en Estados Unidos para el medio que inventó que padecía de dicha enfermedad, aclarando que por el momento no podía hablar.

Fuente: Tribuna del Yaqui