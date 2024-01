Tras 29 años retirada de Televisa, actriz deja 'Hoy' y llega a 'VLA' con fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una exitosa actriz y cantante, quien se retiró de las telenovelas hace 29 años, dio un duro golpe a Televisa debido a que la mañana de ayer lunes 8 de enero apareció en el matutino de la competencia, Venga la Alegría, haciendo una fuerte confesión. Se trata de la talentosa Yuri, quien se volvió a sincerar recordando las adicciones y vida de excesos que tuvo en la época de su juventud.

La intérprete nacida en el estado de Veracruz arrancó su carrera desde que era muy joven, siendo edecán del exitoso programa En familia con Chabelo, mientras que cuando ya consiguió el éxito en la música, también pudo incursionar como actriz en entrañables novelas como Colorina, Verónica y Volver a empezar, esta última compartiendo protagónico con Chayanne, pero desde entonces no volvió a actuar.

La misma Yuri ha contado que decidió abandonar la actuación porque se lo prometió a su esposo Rodrigo Espinosa: "Hice un pacto con mi esposo y por eso yo creo que hemos durado tanto 26 años: era de que yo no volvería a hacer una telenovela en estelar, porque en el estelar lógicamente siempre te piden besos". Sin embargo, ha continuado haciendo otros proyectos en San Ángel como La Voz México y ¿Quién es la máscara?, además de que es invitada frecuente del programa Hoy.

Sin embargo, Yuri no cuenta con contrato de exclusividad y es por ello que este lunes 8 de enero pudo aparecer en el Canal Azteca Uno dando una entrevista exclusiva a VLA por la promoción de su gira Euforia. La intérprete de canciones como Detrás de mi ventana explicó que a lo largo de sus más de cuatro décadas de trayectoria, se enfrentó a altas y bajas: "Ahora todo está en su lugar, pero me costó mucho trabajo".

Me costaron lágrimas, me costó mucho sacrificio, dejó de ser Yuri para ser Yuridia, pero ahora ya están compaginadas", agregó.

Y compartió que aunque alcanzó el éxito desde hace años, hubo un tiempo en el que se sintió vacía: "Llegas a tu cuarto y sola, y el chupe, la droga, el sexo, aquí, era llenar vacíos y a la larga es malo, tenía yo todo, pero hay mucha soledad, tenía chófer privado, limosina, el banco lleno de dinero pero decía yo '¿de qué me sirve la fama si no soy feliz?'". Sin embargo, aclaró que nunca consumió drogas: "Yo soy muy nerviosa, por eso no parí, tuve pánico al embarazarme".

Pero luego de tanto sufrimiento, ahora la veracruzana se siente una mujer plena en todas las áreas de su vida: "En este punto soy muy feliz, Dios llena todas las áreas de mi vida primeramente y de ahí tengo un balance de ser mamá, esposa, hermana, ser artista, Dios me ha dado ese balance, pedir perdón y ser humilde". En la próxima entrega, Yuri confiesa que ella no quiere que su hija se dedique al medio artístico.

