Tras dejar novelas y vender hamburguesas, actriz hunde a Televisa al exhibir su catálogo

Ciudad de México.- Después de haber dejado las novelas y dedicarse a vender hamburguesas para vivir, la reconocida y muy querida actriz, Violeta Isfel, recientemente se instaló en el centro del escándalo, debido a que se acaba de viralizar en redes sociales una entrevista en la que hundió a Televisa, al sincerarse y exhibir el catálogo tan famoso y polémico de las celebridades femeninas de la mencionada televisora.

Como se sabe, Isfel después de casi dos décadas al aire, tuvo que decirle adiós a la televisora, por lo que abrió su propio negocio de hamburguesas que tuvo un gran éxito, pero, pese a su alta aceptación esta regresó a la televisión con el programa Hoy, triunfando en dos ocasiones al coronarse como campeona en su reality, Las Estrellas Bailan en Hoy, y regresar a la actuación con la obra de teatro, Lagunilla, Mi Barrio.

Y ahora, tras su regreso a la televisora, ha comenzado a circular el fragmento de una reciente entrevista en la que no dudo en confesar que sí existe el tan polémico catálogo de las actrices que supuestamente se vendían para salir con importantes políticos, aclarando que: "Esto también es algo que no me había atrevido a hablar. Que quedé claro que no estoy tirándole a las mujeres, ni soy feminista, ni nada, porque ahora resulta que todos son de cristal y no puedo decir nada, pero la realidad es que yo estoy hablando desde mi punto de vista, de mi experiencia y lo que viví".

Ante este hecho, la actriz de Atrévete a Soñar, agregó que ella ha visto de todo dentro de su carrera y gracias a conexiones que la carrera le brindó conoció a alguien que le confirmó lo que tanto se rumoraba y que ha generado gran escándalo: "Un amigo político, que no recuerdo el nombre, pero fue hace mil años atrás, me habló muy asustado para decirme: 'Violeta, acaba de llegarme el catálogo', del famoso catálogo que tanto hablan. Y yo de: 'De quién estás hablando', él le dijo: 'No tengo idea de que, no, es que no'".

Finalmente, la actriz que personificó a la icónica 'Antonella', señaló que todo estaba ordenado de forma alfabética y que ella no estaba presente, dando a entender que aún podría seguir vigente y no solo sería un rumor del pasado: "Bueno me contó una sarta de cosas que yo decía que no es real, y me dijo: 'Te lo juro, lo tengo en mis manos, y me fui directo a la V para ver si te encontraba hija de la ching..., porque te iba a regañar'. No me encontró obviamente".

