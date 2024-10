Gala Montes es premiada por Rexona para ser la imagen de la marca después de fuerte

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La segunda temporada de La Casa de los Famosos México cerró con altos niveles de audiencia y cifras históricas en rating, consolidándose como uno de los programas de entretenimiento más vistos del año. Sin embargo, este éxito en número de televidentes no fue suficiente para evitar que la producción enfrentara complicaciones con sus patrocinadores debido a controversias relacionadas con el comportamiento de algunos participantes.

La situación se volvió insostenible cuando marcas importantes decidieron retirar su apoyo al programa a raíz de incidentes protagonizados por miembros del Team Tierra, como Mariana Echeverría y Adrián Marcelo, quienes se vieron envueltos en conductas violentas hacia otros concursantes. Según diversas fuentes, la salida de estos patrocinadores se aceleró luego de un fuerte enfrentamiento entre Adrián Marcelo y la actriz Gala Montes.

Ahora bien, Rexona, una de las marcas que se había mantenido como patrocinador clave de La Casa de los Famosos México, fue la primera en anunciar su retiro tras la difusión de la pelea entre los ya mencionados. Todo comenzó cuando Marcelo hizo comentarios ofensivos hacia Gala, sugiriendo que su madre no la quería y la llevaba a antros cuando era menor de edad, insinuando que su carrera no era producto del talento sino de "privilegios".

“Una mujer menos que maltratar”, fue uno de los comentarios que desataron la polémica, a lo que el influencer se negó a disculparse, argumentando que sus palabras formaban parte del “juego”. Las tensiones escalaron rápidamente cuando el participante cuestionó el nivel educativo y profesional de Montes. "Tienes papeles sin estudiar... o sea, tu mamá te llevaba a antros, ¿tú crees que no sé de dónde provienen tus papeles? Los que tienes sin estudiar, no tienes rigor, no estudiaste actuación y aún así tienes una carrera hecha", increpó Marcelo.

Gala, por su parte, intentó defenderse subrayando que su trayectoria en el medio es resultado de su propio esfuerzo: “No todos somos privilegiados como tú, y así la mayoría de los mexicanos no pudieron estudiar, y la explotación infantil es una realidad”, respondió, intentando dar contexto a la situación.

También es necesario subrayar que ante la falta de acción por parte de la producción del reality para mediar o sancionar el comportamiento de Adrián Marcelo, Rexona decidió poner fin a su relación con el programa. “Creemos firmemente que todos debemos ser tratados con dignidad, honestidad y respeto”, declaró Unilever, compañía que agrupa a marcas como Dove, Pond's, Holanda y Rexona, en un comunicado oficial.

Pero la ruptura con el reality no significó el fin del vínculo entre Rexona y Montes, pues tras el incidente, la marca firmó un contrato con la actriz, quien ocupó el tercer lugar en el reality show, para que se convierta en la imagen oficial de la marca el próximo año. “Me enteré que Gala va a hacer un comercial con Rexona y quiere a Gala para ser su imagen el próximo año”, comentó el periodista Gabriel Cuevas, quien adelantó los planes futuros de la joven actriz.

A pesar de la controversia y la complicada situación familiar que expuso durante su estancia en el reality, Gala Montes parece estar encaminada hacia un futuro prometedor. Se rumora que la actriz podría firmar un contrato de exclusividad con Televisa, lo que le abriría las puertas a nuevos proyectos y papeles protagónicos en telenovelas y series de la cadena.

Además, hay que mencionar que durante la conferencia de prensa al cierre de la temporada, Gala manifestó su intención de mejorar la relación con su madre, Crista Montes. “Quiero enfocarme en solucionar esto con mi mamá. Este programa me hizo darme cuenta de muchas cosas”, declaró, mostrando un lado vulnerable y reflexivo sobre su experiencia en el reality.

Por su parte, Gabo Cuevas, periodista y amigo cercano de Gala, comentó que su madre se encuentra actualmente en un grupo de 12 pasos, enfocado en superar sus propios conflictos personales. “Está trabajando en esta parte. Me da gusto ver que se está tomando el tiempo para sanar”, mencionó.

