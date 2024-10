Llanto en Televisa: Asesinan a querido actor infantil y filtran dolorosa noticia en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Asesinan a querido actor de Televisa, quien comenzó su carrera siendo un niño y destacó como una de las estrellas infantiles más aclamadas de los últimos tiempos en esta televisora. Tras su dolorosa y misteriosa muerte, que hasta el momento sigue sin esclarecerse al 100 por ciento, su hermana reaparece ante las cámaras del programa Ventaneando y comparte una dolorosa noticia ante la audiencia.

Se trata del joven actor Octavio Ocaña, quien perdió la vida a los 22 años de edad la tarde del 29 de octubre de 2021 después de protagonizar una persecución con la Policía en calles del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Como se sabe, el artista mexicano saltó a la fama y consiguió el cariño del público cuando apenas era un niño y empezó a interpretar el personaje de 'Benito Rivers' en la popular serie Vecinos.

Desafortunadamente, la carrera de Octavio se vio manchada debido a su triste final, ya que hubieron fuertes especulaciones en torno a su muerte. Primero se dijo que el mismo actor se había disparado por accidente al estar huyendo de las autoridades, pero luego se determinó que los policías le dispararon. Además surgieron videos en los que aparentemente Ocaña aparece usando drogas poco tiempo antes de su fallecimiento.

Octavio Ocaña falleció al interior de su camioneta tras persecución de la policía

Aunado a la dolorosa situación que vive su familia a casi 5 años de su fallecimiento, ahora su hermana mayor Bertha Ocaña apareció en el programa Ventaneando platicando de la nueva adversidad que están enfrentando: el divorcio de sus padres. "Cada uno ha llevado el duelo a su manera, entonces quizás han habido ahí algunos fracturas, que se respetan. Yo apoyo mucho a mi mamá".

La también actriz reconoció que en este momento ella no tiene comunicación con su papá, Octavio Pérez: "Hoy por hoy sí les puedo confirmar que mi relación con mi papá está fracturada, es algo que sí me duele mucho, pero es mi papá y soy su hija, eso no va a cambiar". La pelirroja mencionó también que montó un pequeño altar en memoria de su hermano en la casa fortaleza de 'El Indio' Fernández, en la CDMX.

Bertha también habló de los avances en el caso del asesinato de Octavio y señaló que están a la espera de que dictaminen la sentencia del primer policía involucrado en su asesinato, así como esperando la captura del segundo: "Lamentablemente las autoridades continúan sin hacer bien su trabajo, esta persona, seguimos sin saber de él, tres años como prófugo de la justicia… No se han tenido grandes avances, hubo la reducción de sentencia, a finales de este mes nos iban a confirmar si se quedaba con trece años o los 20 años que le habían dado en un inicio".

