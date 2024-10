Llanto en Televisa: Muere exconductora de 'Hoy' por cáncer; filtran su herencia en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa, TV Azteca y el mundo del espectáculo mexicano en general se vistió de luto el pasado 2023 debido a la devastadora muerte de una querida conductora, quien fue parte del elenco original del programa Hoy. Ahora que ya pasó más de 1 año desde su lamentable partida, su hijo reapareció devastado frente a las cámaras del programa Ventaneando y compartió una inesperada noticia sobre su herencia.

Se trata de la querida Talina Fernández, quien llenó de tristeza a millones de televidentes y decenas de colegas tras fallecer a los 78 años de edad el 28 de junio de 2023. Como se recordará, la llamada 'Dama del Buen Decir' fue hospitalizada de emergencia antes de su lamentable muerte debido a que la diagnosticaron con leucemia o cáncer en la sangre, en etapa terminal.

Desafortunadamente, ese no ha sido el único duro golpe que ha recibido la familia de doña Talina en el último año ya que meses después falleció su hijastro, Fernando Carrillo, a los 53 años por un ataque cardiaco, mientras que su hijo menor Pato Levy fue diagnosticado con problemas en el corazón y dejó de existir apenas el pasado 10 de junio. Además hay que recordar que la única hija de la fallecida, Mariana Levy, también murió prematuramente en el año 2005.

El único sobreviviente de los herederos de doña Talina Fernández es Jorge Coco Levy, quien ha enfrentado los peores meses de su vida tras la muerte de tres familiares en menos de 1 año. Recientemente el exproductor de Televisa Cine reapareció luego de semanas ausente y dio una entrevista al programa Ventaneando donde contó del proceso que está enfrentando: "Ha sido un año difícil, pero la felicidad es el trayecto, no la meta, ha sido muy difícil y todavía estamos enfrentando demonios".

Levy, quien volverá al trabajo ofreciendo una masterclass sobre guion cinematográfico, explicó que ha quedado "solo": "Donde estoy viviendo estoy solito, mis hijas cada una tiene su vida, mis sobrinos están cercanos". Coco compartió que el tema de la herencia de Talina va bien, pero como un sobrino sigue siendo menor de edad, no pueden cobrarlo: "Sí, pero si lo logro, no lo puedo entregar porque todavía no está listo lo del menor de edad". Además esto expuso que el testamento de su hermano también casi está listo:

Falta abrir el testamento de Pato, se nombra a los herederos, se nombra al albacea y entonces ya las propiedades pueden darse".

Coco Levy sigue muy afectado por las partidas de su madre y hermano

En otro tema, Coco expresó que rezaba por toda la gente de Acapulco que fue golpeada por el reciente huracán John. Mientras que en una entrevista para el programa HoyDía, Levy compartió que ha tomado terapias para sobrellevar este difícil momento: "De repente tomo terapias y tenemos gente que nos ayuda. Yo creo firmemente que hay que trabajar en estar bien, no quiere decir que estoy bien, no quiere decir que ya lo logré, pero sí quiere decir que me levanto todas las mañana", reflexionó el exproductor de Videocine.

