"Me perdí a mí": Jorge Losa se sincera y habla de la 'infidelidad' a Ferka con Serrath

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes y que se creara tremendo escándalo, Jorge Losa finalmente ha decidido romper el silencio y sincerarse sobre su presunta infidelidad, mientras que estaba formando su familia con la actriz y presentadora, Ferka, con la polémica influencer, Serrath. El histrión de Televisa dejó en claro que todo fue un simple malentendido y sucedió por "me perdí a mí" y eso marcó el final.

Un par de semanas antes de que Losa se fuera de La Isla: Desafío En Grecia y Turquía, se vio envuelto en un fuerte escándalo de infidelidad, ya que después de anunciar su separación de María Fernanda Quiroz, nombre real de Ferka, ella misma dio a entender que hubo una tercera en discordia, señalando a Serrath como la mujer que habría tenido algo que ver, compartiendo un mensaje y regalos que les envió diciéndole "mi acuariano".

Al estar recluido en el reality de TV Azteca, Jorge no sabía que pasaba mientras que Ferka y Serrath tenían una pequeña guerra de dimes y diretes. Sin embargo, ahora que ya está en México y que se ha reconciliado con la actriz y presentadora, el actor de La Rosa de Guadalupe, brindó una entrevista con TV Notas, en la que se declaró más que enamorado: "Fue muy bonito. Reconectamos increíble. Es el amor de mi vida. Nos fuimos a un hotel cerca de la Ciudad de México y ahí le entregué un anillo de promesa. Estamos muy contentos. Seguimos viviendo juntos".

Jorge y Ferka con Leonel en la playa. Internet

Tras esto, tocando el tema de la infidelidad con la exhabitante de La Casa de los Famosos, en la versión de Telemundo, declaró que fueron cosas que se malinterpretaron porque él se perdió así mismo en algún momento, que aunque quería ser él mismo, no sabía como canalizarse y sobrellevar todo lo que le pasaba, pero lo que siempre tuvo en claro que el amor por ella: "Yo era el que me había abandonado. El que daba pasos de ciego. Siempre traté de estar bien, pero llegó un momento en el que tuve que levantar la mano y decir: 'Ya no puedo'. Así que recurrí a ayuda especializada para sanar".

Finalmente, declaró que el estar en La Isla lo llevó a volver a reencontrarse a autoalimentarse de serenidad, escucharse a él y aprender a saber que está mal y como renovarse para estar en su mejor versión: "Fueron otros temas. Prefiero no hablarlo. Eso ya está enterrado. Nunca me salí de la casa. La última persona que vi antes de irme a Turquía fue a Ferka. Cuando regresé, a la primera que vi fue a ella también".

Vienen muchas cosas. Buscando oportunidades y creciendo como persona. En La isla bajé como 6 o 7 kilos y después los recuperé. Entonces, también tendré que volverme a poner en forma para lo que venga. Con Ferka a mi lado, ¡todo será posible!", concluyó.

Jorge afirma que ama a Ferka. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui