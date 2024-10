Productora de 'Venga la Alegría', hospitalizada de urgencia; revela 'retiro' de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace un par de horas que los integrantes y espectadores de Venga la Alegría se preocuparon, debido a que la productora de la emisión matutina, Maru Silva, acaba de compartir en sus redes sociales la noticia que por desgracia tuvo que ser hospitalizada de emergencia por un motivo sumamente importante. Como parte de su tratamiento deberá de retirarse de TV Azteca momentáneamente.

Silvia, que en el pasado ha dirigido proyectos como el programa Hoy, en enero del 2022 se integró como la productora del matutino del Ajusco, momento desde el que al parecer no ha tenido descansos, pues en ambos años no ha dejado programas grabados y en las fechas importantes realiza actividades para el público y comparte en su cuenta de Instagram como comienza a planear todo con días de anticipación para que salga a la perfección.

Ahora, parece que toda esa carga y que no le da un apropiado descanso a su cuerpo, la llevaría a ser internada en el nosocomio, o al menos así lo dejó ver, ya que destacó en su red social que esto le pasó porque su cuerpo ya le pedía un poco de paz, afirmando que estaba bien y no era grave: "¡En pausa! Alguien tenía que ponerme en paz, porque para mí es muy difícil hacerlo, afortunadamente nada grave, pero si necesario. No me gusta que esta pausa haya sido de esta manera, pero pues aquí estoy, aprendiendo a cuidarme, a darme tiempo, a no estar pensando solo en trabajar y trabajar, a tener paciencia, mucha paciencia".

Maru en celebración mexicana. Instagram @marusilva_al

Tras esto, la exproductora de Televisa, señaló que de esto que le pasa y por lo que deberá de estar unos días en cama descansando, le ha permitido pasar más tiempo con sus seremos amados, a los que les agradeció el apoyo, al igual que al público que le mandó un mensaje de aliento: "Lo más valioso que he vivido en estos días, es estar con mi familia, disfrutarlos en todos los momentos, ¡recibir el amor incondicional de mi pareja! ¡Y lo más, más hermoso, tener a mi hija aquí a mi lado! Sentir su calor, sus apapachos y su cariño".

Por su parte, Kike Mayagoita, Paul Stanley y más celebridades se unieron en la cadena de buenos deseos para Maru, ya que en el post le dejaron varios mensajes en el que le desean una pronta y exitosa recuperación para que regrese a hacer lo que más ama: "¡Regresarás recargada! Aquí te esperamos!, "¡Venga Maru, mejórate! Estás en nuestras oraciones", "Abrazos mi Maru mejórate" y "¡Recupérate prontito Maru! A veces es necesario bajarle dos rayitas a nuestro ritmo para que nuestro cuerpo pueda con todo".

Maru revela está hospitalizada. Instagram @marusilva_al

Fuente: Tribuna del Yaqui