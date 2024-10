Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido presentador de TV, Gustavo Adolfo Infante, recientemente confesó que en lo que parecía un día normal de trabajo en Imagen TV, desgraciadamente se transformó en uno lamentable, pues recibió una triste noticia que verdaderamente le afecto un poco en cuestiones de ánimos, ya que su colega, Paulina Mercado, en un sinceramiento fuera de su oficina le contó la triste noticia de que recibió su diagnóstico de cáncer. Le aterra el padecimiento y sus consecuencias.

El pasado lunes 30 de septiembre, en vivo de Sale el Sol compartieron un video en el que se puede ver a Mercado y confiesa que tiene una vez más un tumor, pero esta vez en us garganta y no en su cerebro, destacando que por eso se someterla a cirugía de emergencia: "Tengo un tumor en la garganta. Es cáncer y me daba terror decir esa palabra. Ya está muy grande, me lo van a quitar por el cuello. Siento que nuestras cicatrices, nuestras arrugas son un mapa de nuestra vida y esta línea me va a recordar para donde ir y cómo debo de vivir".

Tras estas inesperadas declaraciones para el matutino de Imagen YV, Paulina confesó que sus hijos evidentemente no estaban en calma y sí se sentían nerviosos por esta situación, dado a que por desgracia apenas tienen un parnfr meses que perdieron de cáncer a uno de sus familiares más cercanos, y eso causa que sean sobretotectores y temerosos con lo que podría pasar: "Mis hijos no están tan tranquilos, acaban de perder a un primo por cáncer".

Infante en De Primera Mano, confesó que fue fe mos primeros de Sale el Sol en conocer dicho diagnóstico, afirmando que trató de dsrle ánimo en todo momento pars que viera que muy pronto iba a venir cosas mejores hy una rápida piña colada: "Yovenía saliendo de mi oficina y me encuentro a Paulina Mercado, sentada, y le digo '¿Qué haces aquí?', entonces me sentí un momento con ella y me dice 'es que tengo un problema de salud, tengo un tumor aquí (señala el cuello)'. Me dice, es de cáncer".

Fuente: Tribuna del Yaqui