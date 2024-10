René Franco empujaría e insultaría, en estado de ebriedad, a productora de 'Hoy' en evento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la rivalidad y el coraje que René Franco ha superado todos los límites con la productora del programa Hoy, Andrea Rodríguez Doria, debido a que recientemente se ha afirmado que el comunicador se habría puesto violento con la líder del matutino de Televisa, pues en un evento, presuntamente en estado de ebriedad, habría empujado e insultado a la tía de la presentadora Andrea Escalona.

La Casa de los Famosos México no solo causó estragos entre sus participantes, y las rivalidades y enemistades se dieron fuera del reality show, y una de las más polémicas fue la de Franco con las Andreas de Hoy, pues se lanzó en contra de Rodríguez Doria y Andrea Legarreta, a las cuales tachó de ser poco profesionales al emitir opiniones negativas en contra de los integrantes del 'Team Tierra' y afirmar que tomarían distancia de ellos por sus actitudes dentro de la casa.

Y ahora, tras varios días del final del afamado reality show, ha salido a la luz que el exparticipante de Big Brother VIP estuvo presente en el evento Release del disco de Mar Solís, la hija de Marco Antonio Solís que siguió sus pasos, al igual que Andrea Rodríguez. Desafortunadamente para ambos fueron colocados en la misma zona, bastante cerca de sus asientos, lo que habría causado que René estallara.

René Franco y Andrea Rodríguez. Internet

Según los informes, el panelista de La Casa de los Famosos México, para ese momento ya estaba "en estado inconveniente", o sea borracho, y al estar tan cerca comenzó a reclamarte el que hablara mal de Adrián Marcelo y dejara que Legarreta hiciera lo mismo, culpándolas de que la gente odiara al regiomontano y que los patrocinadores se fuera, poniéndolo como una víctima, que se había convertido en el alma de dicho programa. También se dijo que supuestamente René aseguró que gracias a él, el reality alcanzó la importancia que tiene y que el presentador de Multimedios sea tan grande.

En cuanto a la hermana de la difunta Magda Rodríguez, se dice que ella no respondió a los insultos que le realizó en ese momento, pero que al parecer va a comenzar trámites para demandarlo por agresión. Cabe mencionar que en la cuenta de Instagram de Chamonic3, su administradora asegura que no es la primera vez que Franco le hace eso, pues señaló que cuando a ella le tocó ser panelista y estuvo René, este también le gritó e insultó, incluso afirman que la empujó, y si no llegó a una agresión severa fue porque Rosa María Noguerón se enteró y lo sacó, pero lo regresó alegando que no hubo golpes.

René agredería a Andrea Rodríguez. Instagram @chamonic3

Fuente: Tribuna del Yaqui